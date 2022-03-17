NBA／衛斯特布魯克嗆灰狼不值得注意 貝佛利神反擊

湖人在今天作客灰狼主場的比賽中，在上半場就攻守失序落後達到21分的情況下，最終以104：124苦吞3連敗，而湖人不僅輸球，還在比賽中不斷遭到灰狼球員與球迷的垃圾話攻擊，不過主控衛斯特布魯克（Russell Westbrook）就強調，自己根本沒有在意這些言語挑釁。

衛斯特布魯克在今天作客灰狼主場的比賽中，不斷成為對手和灰狼球迷揶揄的對象，包括他在一次發生失誤後，與他結怨多年的貝佛利（Patrick Beverley）就做出了聞到臭味的手勢，隨後唐斯（Karl-Anthony Towns）也在衛斯特布魯克投了一記「麵包球」後做出看向遠方的動作。

KAT's reaction to this airball from Russ 💀



(via @shaqtin) pic.twitter.com/8FvYva0gii — Yahoo Sports NBA (@YahooSportsNBA) March 17, 2022

不過對於對手這些舉動，衛斯特布魯克賽後也強調並沒有多留心，但也不忘出言反擊，「他們沒有人在這個聯盟達成什麼成就，並值得我去注意或是回應，很棒，他們贏得比賽，為他們感到開心，但我將會向前看，就是這樣。」

但這樣的說法隨即引發貝佛利的不滿，並在賽後針對衛斯特布魯克的發言在個人社群上回應，「每年都打進季後賽，在不同球隊2度打進西區冠軍賽，你要說團隊數據還是個人數據？我以為這是一項團隊運動？」

不過對於衛斯特布魯克與灰狼球員間的口水之爭，詹姆斯則是以「這就是球賽中的一部分」輕描淡寫的帶過，因為相較於這些，他直言已經對於球隊的狀態慢慢失去耐心，「我認為每個賽季的狀況都關乎我的耐心，今年也不例外，今年比過去幾個賽季都更加考驗我的耐心，因為我們的比賽方式和不斷的輸球。」