NBA／衛斯特布魯克嗆灰狼不值得注意 貝佛利神反擊

湖人在今天作客灰狼主場的比賽中,在上半場就攻守失序落後達到21分的情況下,最終以104:124苦吞3連敗,而湖人不僅輸球,還在比賽中不斷遭到灰狼球員與球迷的垃圾話攻擊,不過主控衛斯特布魯克(Russell Westbrook)就強調,自己根本沒有在意這些言語挑釁。

衛斯特布魯克在今天作客灰狼主場的比賽中,不斷成為對手和灰狼球迷揶揄的對象,包括他在一次發生失誤後,與他結怨多年的貝佛利(Patrick Beverley)就做出了聞到臭味的手勢,隨後唐斯(Karl-Anthony Towns)也在衛斯特布魯克投了一記「麵包球」後做出看向遠方的動作。

