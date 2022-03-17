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NBA／從被看衰到成最佳副手 丁威迪連兩戰關鍵進球

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
丁威迪來到獨行俠後證明身價，成為唐西奇的最佳副手！ 路透社
丁威迪來到獨行俠後證明身價，成為唐西奇的最佳副手！ 路透社

儘管在季中交易大限前被巫師送往獨行俠後一度被看衰，不過丁威迪（Spencer Dinwiddie）決定用場上表現證明身價，以及是與獨行俠一哥唐西奇（Luka Doncic）合作的最佳人選，在今天出戰前東家籃網的比賽中，他於比賽槍響前接獲唐西奇的助攻，連續兩場比賽為球隊投進致勝球，帶領獨行俠收下3連勝。

過去在籃網一度打出明星後衛身手的丁威迪，近兩個賽季受到傷病問題纏身，去年更捲入衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的五隊交易案中來到巫師，不過在為巫師只打了44場比賽後，今年交易大限前又被巫師送到獨行俠，換回一度被獨行俠期待的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），引發獨行俠的球迷不滿。

不過在來到達拉斯後，丁威迪不僅慢慢找回受傷前的身手，也更專注在新東家的角色中，扮演好唐西奇的左右手，在前一場出戰塞爾蒂克的比賽中，綠衫軍在倒數階段兩隊平手的情況選擇包夾唐西奇，最終就遭到埋伏在外圍的丁威迪投進致勝三分球，而這樣的戲碼在今天與籃網之戰再度重演。

對於連續兩場比賽都助攻給丁威迪投進致勝球，唐西奇說：「這就和波士頓那場比賽如出一徹，對手選擇再度包夾我，這就代表有人會有空擋，我很高興那個人又是他，他又再一次進球。」

根據ESPN統計數據，儘管今天是丁威迪生涯首投進的第一顆絕殺球，不過在過去5個賽季中，他曾於比賽最後10秒6度投進超前比數的關鍵進球，在聯盟中排名第2名，僅次於德羅展（DeMar DeRozan）的7次，展現他的大心臟。

對於本季從在巫師飽受質疑，現在來到達拉斯又重新證明自己，丁威迪說：「人們說我是個壞人、說我過氣，但那只是我在手術後的前30場比賽，這感覺真的太糟糕。但哈里森（Nico Harrison）並沒有這樣的想法，尤其是他手上還有波爾辛吉斯這樣的明星球員，他大可不用扣動板機，但就像我說的，我真的很感謝他。」

丁威迪 獨行俠 巫師

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