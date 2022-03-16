NBA／籃網厄文飆60分 魔術球迷也嗨翻：我們要他上場

NBA籃網球星厄文今天轟下60分，創個人和隊史新高，率隊以150比108戰勝魔術，看到厄文得60分後退場，場邊魔術球迷並未因球隊落後而洩氣，反而高喊，「我們要看厄文」。

美國職籃NBA布魯克林籃網今天客場出戰奧蘭多魔術，厄文（Kyrie Irving）手感火熱，上半場19投14中，命中率超過7成，半場結束已斬獲41分、3籃板、3助攻，幫助籃網以86比56大幅領先。

根據ESPN Stats & Info統計，厄文也是近25季來，第3名能在半場拿到40分以上的球員，前2人分別是布萊恩（Kobe Bryant）、湯普森（Klay Thompson）。

厄文第3節打完，得分再衝上51分，第4節又再添得9分，包括在倒數8分32秒投進三分球，由於勝負已大勢底定，厄文在拿下60分後，便被換下場休息。

儘管魔術隊當時以大比分落後，但厄文出色表現似乎也征服對手球迷，紛紛高喊「我們要看厄文」；籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）表示，厄文在全世界擁有不少粉絲，能在客場得到這麼多歡呼聲，他並不感到意外。

昨天明尼蘇達灰狼隊中鋒湯斯（Karl-AnthonyTowns）砍下本季聯盟新高60分，厄文今天則攻下生涯和隊史新高60分，外加6籃板、4助攻，根據ESPNStats & Info統計，這也是繼1962年來，首次連續2天比賽都有球員得到60分。

不僅如此，隊友杜蘭特前一場比賽進帳53分，厄文和杜蘭特成為史上首對隊友，能在連續2場比賽先後拿下50分以上。

談到今天表現，厄文說：「我感覺很好，這證明我們團隊相當努力，我們只是給予彼此信心，並做正確的事情。」

籃網今天以150比108帶走比賽勝利，連勝場次推進至4場，但因厄文仍未接種疫苗，在紐約防疫規定下，沒打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗就無法在籃網主場出賽，成為客場限定，也讓籃網目前戰績僅在東區排名第8，杜蘭特透露，他曾和厄文討論過這件事，至於是否施打疫苗，最終得由厄文自己決定。