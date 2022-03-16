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NBA／厄文、唐斯連兩天飆60分 KD：聯盟處於驚人狀態

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
厄文跟進昨日的灰狼唐斯，連續兩天接力狂飆60分！ 美聯社
厄文跟進昨日的灰狼唐斯，連續兩天接力狂飆60分！ 美聯社

籃網主控厄文（Kyrie Irving）在今天出戰魔術的比賽中，於上半場就猛轟41分，最終更是進帳個人生涯新高的60分，幫助籃網以42分差距輕取魔術，而厄文與灰狼唐斯（Karl-Anthony Towns）連續兩天接力狂飆60分的表現，也創下聯盟近60年來首次紀錄

厄文在今天出戰魔術的比賽中上半場就火力全開攻下41分，讓他成為聯盟近25年來第3位上半場就攻下至少40分的球員，前兩人分別為2003年的布萊恩（Kobe Bryant）以及2016年的湯普森（Klay Thompson），而他與唐斯連續兩天上演單場60分的表現，更是聯盟自1962年以來的首次，前一次則是由「上古巨獸」張伯倫（Wilt Chamberlain）一人獨自創下。

談到厄文與唐斯接連的精彩表現，今天攻下19分的籃網杜蘭特杜蘭特（Kevin Durant）說：「唐斯在昨晚的表現令人難以置信，然後厄文在今晚又辦到了，現在聯盟正處在一個驚人的狀態，我們每晚都可以看到很多才華洋溢的球員，而這正是其中之一。」

厄文對於一舉改寫隊史與個人生涯得分紀錄，且還是接續在杜蘭特53分之夜的後一場比賽，讓兩人成為聯盟史上首對連續兩場比賽各攻下至少50分的搭擋時則說：「這就是代表這個團隊已經進入流程，我們展示了比賽的純粹性，並且在攻防兩端都高效率的完成賽事，最終拿下勝利。」

而魔術主帥莫斯利（Jamahl Mosley）談到厄文的瘋狂表現也說：「他有時候會在兩人防守下出手，你是著包夾他，但他又足夠聰明，知道什麼該衝，什麼時候不該衝，他的轉換速度很快讓你無法跟上。當你針對他設計戰術時，他只要看過一遍就知道該如何應變，並且照著自己節奏打球，這會讓比賽變得很難打。」

厄文 魔術 唐斯

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