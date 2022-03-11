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NBA／KD、安比德互噴 詹皇樂：愛死裁判讓我看好戲

聯合新聞網 / 綜合報導
杜蘭特（左）與宿敵安比德(右)爆發口角衝突。 路透社
杜蘭特（左）與宿敵安比德(右)爆發口角衝突。 路透社

在西蒙斯（Ben Simmons）與哈登（James Harden）互換東家後，76人與籃網今(11)日首度正面交鋒，兩隊先前恩怨讓比賽未打先轟動，本來就是宿敵的杜蘭特（Kevin Durant）、安比德（Joel Embiid）更直接在場上開嗆起來、狂噴垃圾話，讓把一旁觀戰的湖人老大哥詹姆斯（LeBron James）看得樂不可支，直呼裁判沒給犯規「真的很棒！」

杜蘭特和死對頭安比德，在首節就展開激烈的砲火、瘋狂互嗆，安比德在籃下單打並撞倒防守的KD還要到犯規，心生不滿的KD也在起身後不斷大罵恩比德，兩人就此爆發激烈口角、互相噴垃圾話。

不過此衝突裁判並沒有給出兩人技術犯規，現場球迷也看得津津有味，連在旁觀戰的詹皇也來看熱鬧，「我喜歡裁判讓KD和恩比德互噴垃圾話，而不是給兩人技術犯規！這很棒！明白自己的任務。」

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