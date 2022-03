NBA／KD、安比德互噴 詹皇樂：愛死裁判讓我看好戲

在西蒙斯(Ben Simmons)與哈登(James Harden)互換東家後,76人與籃網今(11)日首度正面交鋒,兩隊先前恩怨讓比賽未打先轟動,本來就是宿敵的杜蘭特(Kevin Durant)、安比德(Joel Embiid)更直接在場上開嗆起來、狂噴垃圾話,讓把一旁觀戰的湖人老大哥詹姆斯(LeBron James)看得樂不可支,直呼裁判沒給犯規「真的很棒!」

杜蘭特和死對頭安比德,在首節就展開激烈的砲火、瘋狂互嗆,安比德在籃下單打並撞倒防守的KD還要到犯規,心生不滿的KD也在起身後不斷大罵恩比德,兩人就此爆發激烈口角、互相噴垃圾話。

I love that the refs let KD and JE talk that talk to each other and didn’t TECH them up! That’s DOPE!! Understanding the assignment