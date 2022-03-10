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NBA／林書豪心目中歷史前5人有姚明 陸媒：太牽強了

聯合新聞網 / 綜合報導
林書豪分享心目中的NBA前5人，其中也提及當年在尼克「親手」感受到詹姆斯過人的身體素質。 美聯社
林書豪分享心目中的NBA前5人，其中也提及當年在尼克「親手」感受到詹姆斯過人的身體素質。 美聯社

NBA名將眾多，但偏偏實際上場就只能擺5人，那麼聯盟歷史前5到底該是誰呢？林書豪給出自己的答案，依序是「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）、「詹皇」詹姆斯（LeBron James）、姚明、柯瑞（Stephen Curry）和歐尼爾（Shaquille O'Neal），其中姚明的答案被中國大陸媒體認為「太牽強了」。

林書豪也說明選出這5人的原因，他說：「第一肯定是喬丹，我覺得他是GOAT（Greatest of All Time，史上最偉大球員）。」第二名詹姆斯，林書豪表示：「有一次我在尼克隊，他在熱火的時候，他上籃我要去蓋他，然後沒蓋到，可是我打到他的手掌，我就覺得從來沒看過一個人這裡（手掌）有那麼厚的肌肉，我覺得他的身體素質太誇張了。」

林書豪說明再來選擇姚明的原因，「對我來說，非常鼓勵我，可以看到一個黃皮膚的人在NBA打得這麼好。」第四是柯瑞，林書豪說：「他的三分球實在太準了，不但是一個非常好的球員，也是一個非常好的人，他把以前的打法全都改變了。」第五位則是歐尼爾，「我覺得聯盟中沒有任何一個人可以單防他。」

不過，林書豪將姚明排進前5，而且還是第三名引發討論，影片下方有網友寫道：「有一說一，姚明在NBA打出的名堂，真夠不著NBA歷史前五。」陸媒《新浪體育》也表示：「到底是真心話還是場面話呢？說實話，大家心裡也清楚，姚明想要排進NBA歷史前五，那肯定是有些牽強的。」

報導分析姚明排不進NBA前五的原因：「如果姚明保持健康，並在NBA拿到一、兩個總冠軍的話，那他可能會進入前五的討論中，但姚明的職業生涯太短暫了，季後賽成績也不算太好，從客觀上來講，要進入歷史前五還排在第三，是有些牽強的。」

姚明生涯在NBA出賽8季，例行賽場均成績19分、9.2籃板、1.6助攻、1.9阻攻、投籃命中率52.4％；他4度隨火箭隊打進季後賽，共出賽28場，19.8分、9.3籃板、1助攻、1.5阻攻，投籃命中率51.9％。

火箭 體育 姚明 NBA 林書豪

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