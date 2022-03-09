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NBA／從隊友變對手 厄文談哈登離開籃網：該有更好溝通

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
厄文強調，他對哈登沒有任何不滿，但他認為哈登應該和球團清楚表明想法，彼此間有更好溝通 路透社
厄文強調，他對哈登沒有任何不滿，但他認為哈登應該和球團清楚表明想法，彼此間有更好溝通 路透社

籃網隊今天在厄文（Kyrie Irving）飆飆50分領軍下，以132：121擊敗黃蜂隊，止住4連敗，下一戰就要在台灣時間11日出戰76人隊，將是和「大鬍子」哈登（James Harden）拆夥後首度碰頭。

厄文和杜蘭特（Kevin Durant）今天都提到對哈登的看法，厄文認為，每位球員對剛開季的想法，乃至對職業生涯的設定都不同，「如果這是哈登想要的，我尊重他的決定，就是這樣，我祝福他，我們也維持很好交情，但這些行不通，我真希望我們能有更好的溝通，不要有任何人有不好的感受。」

厄文強調，他對哈登沒有任何不滿，但他認為哈登應該和球團清楚表明想法，彼此間有更好溝通，畢竟大家都仍在同個聯盟，並非老死不相往來。

哈登並沒完全說明想離開籃網的原因，但上個月加入76人的記者會中，他曾表示厄文不接種新冠肺炎疫苗的決定，對自己和球隊是有所影響。

就杜蘭特的看打，他不確定有什麼方式能改變哈登離開的念頭，「當你以他的角度看，厄文不能上場，我又受傷，而他32歲了，還沒贏過總冠軍。我猜，他看著自己，想做出個決定，想加入一支有競爭的隊伍，成為最後的那一隊。」

杜蘭特認為，若用這觀點來看，就能明白為何事態為何發展成現在的樣子，現在只能希望兩隊成員都保持健康，彼此都朝各自目標前進。

兩隊對決充滿話題，籃網教練奈許（Steve Nash） 今天提到，賽前應該不會和哈登有什麼接觸，畢竟身份有所改變。

「交易後那麼快和他交手會是很不同的感覺，但這對所有人都會是很興奮的一晚，我相信能量會高張，會是場高張力的比賽。」奈許說。

哈登 厄文 籃網

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