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NBA／獨行俠獲新生 丁威迪承認：在巫師被傷很傷

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
丁迪威。 路透
丁迪威。 路透

交易截止大限前從巫師隊被交易獨行俠隊，今天助新東家以1分險勝的丁威迪（Spencer Dinwiddie）承認說，在華盛頓時期被認為是個不好的隊友，這困擾他好一陣子。

丁威迪2020年球季開打不久就遇右膝十字韌帶撕裂師傷勢，賽季提前報銷，季外雖和巫師簽下3年5400萬美金的合約，但卻被報導和巫師球隊友相處不是太愉快，休息室氣氛並不佳；丁威迪也和巫師也沒有太深緣分，交易截止大限前就被換到獨行俠。

今天攻下36分、7助攻的丁威迪透露，這段巫師經歷傷害自己很深，「我從沒抨擊過華盛頓，也沒說過任何球隊壞話，事實上，我很感謝老闆和球隊總經理，我也很感謝比爾（Bradley Beal），這3人決定給我合約，他們並不需要簽一個動過前十字韌帶（ACL）。」

「我很感謝這一切，感謝我在那麼時光，所以被批評的確傷害了我，我只是一般人，當然會覺得受傷。」今天助隊以114：113擊敗國王隊的丁威迪說。

丁威迪在獨行俠倒是適應良好，明星賽後他已成球隊重要的第6人，明星賽後的5場比賽場均有22.2分、6.0助攻，獨行俠教練基德（Jason Kidd）讚說，丁威迪已經獲得隊友和教練團的信任，「這是最難的一件事，多快才能建立信任感？我認為當他上場，能看到彼此信任度已經有到高的程度了。」

丁威迪透露，和新東家建立信任感的關鍵是大家目標一致，都想為球隊留下勝利，自己就是做好該做的事情，「我們也明白，不只要例行賽奪勝，我們還需要在季後賽也贏球。」

丁威迪 巫師 獨行俠

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