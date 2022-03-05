快訊

高雄夫妻參加旅遊團雙染疫 同遊覽車已4人中鏢「座位圖曝光」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／謙稱不是76人第三巨頭 馬克西：我們更像一個團隊

中央社 / 台北5日電
馬克西賽後強調，他不認為他們看來像是擁有雙巨頭或三巨頭的球隊，而是一個團隊。 路透社
馬克西賽後強調，他不認為他們看來像是擁有雙巨頭或三巨頭的球隊，而是一個團隊。 路透社

費城76人今晚的歡呼不僅是為了哈登或安比德，還有二年級後衛馬克西，今天他攻下最高的33分，率領球隊主場125比119擊敗來訪的克利夫蘭騎士隊。

費城76人拿下近來的5連勝，且自「大鬍子」哈登（James Harden）披上76人戰袍後，他們還沒吞過敗仗，不過近來表現同樣火燙的馬克西（Tyrese Maxey），也進入了更多球迷的視線。

馬克西今天 15投10中，包括三分球6投中5，繳出33分、5助攻，而哈登則拿下25分、11助攻，而安比德（Joel Embiid）也有22分、9籃板與5助攻。

馬克西賽後強調，他不認為他們看來像是擁有雙巨頭或三巨頭的球隊，「我認為我們看起來更像是一個團隊。」

在哈登被交易至76人後，馬克西近4場比賽表現噴發，他場均可繳出26.8分，整體投籃命中率達64.9%，更誇張的是他的三分球命中率高達70%，就連罰球也有86.4%的高水準。

這個來自肯塔基的二年級後衛，下半場徹底摧毀了對手，也讓哈登和安比德變成了旁觀者，馬克西在第4節先是命中1記三分球，幫助球隊取得1分超前，接下來又接獲哈登傳球，他運球跨下後收球再飆進三分球，讓主場球迷的情緒沸騰到最高點。

76人總教練瑞佛斯（Doc Rivers）就說：「馬克西是一個無所畏懼的孩子。」

對76人來說還有另一個好消息，就是他們已經簽下被湖人裁掉的中鋒喬丹（DeAndre Jordan），對此哈登強調，喬丹有機會在這座城市奪冠，球隊的系統並不複雜，他只要保護好籃板，和隊友積極溝通，就會有輕鬆灌籃的機會。

哈登 76人 喬丹

延伸閱讀

NBA／有哈登的76人逆轉騎士繼續贏 小將馬克西還飆新高

NBA／主場首秀獲費城球迷熱情喝采 哈登：彷彿回到家

掌握與安比德天作之合契機 哈登奪冠最後一搏

轉戰費城神清氣爽 哈登再創罕見紀錄

相關新聞

NBA／稱「詹黑」是動力 詹姆斯不滿未列入最佳得分手討論

湖人一哥詹姆斯（LeBron James），雖然生涯例行賽加上季後賽總得分累計44295分，，正式超越傳奇球星賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），登基歷史總得分王(例行賽+季後賽)。但對於

NBA／謙稱不是76人第三巨頭 馬克西：我們更像一個團隊

NBA費城76人今晚的歡呼不僅是為了哈登或恩比德，還有二年級後衛馬克西，今天他攻下最高的33分，率領球隊主場125比11...

NBA／看好唐西奇當「控球中鋒」 基德：他都碰到天花板了

唐西奇（Luka Doncic）近期表現出色，2月以場均34.7分、10.3籃板和8.8助攻表現率隊拿下7勝，獲得西區單月最佳球員。昨日也攻下41分外加9助攻、10籃板準大三元，帶領獨行俠擊退勇士拿下

NBA／厄文聘繼母出任經紀人 首位黑人女性代表現役球員

《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，籃網球星厄文（Kyrie Irving）將聘請雪特莉雅（Shetellia）任經紀人，她也唯一代表現役NBA球員的黑人女性

NBA／今日戰績表 哈登加盟76人還沒輸過拉出5連勝

NBA今日戰績表 溜馬 106:111 活塞 騎士 119:125 76人 老鷹 117:114 巫師 魔術 103:97 暴龍 公鹿 118:112 公牛 爵士 90:124 鵜鶘 灰

NBA／強森飆生涯新高38分 加碼絕殺三分送尼克7連敗

同時少了布克（Devin Booker）與保羅（Chris Paul）情況下，太陽前場依然以30分差痛宰拓荒者，今天（5號）面對尼克更在沒有雙星壓陣下靠絕殺氣走尼克，強森（Cameron Johnso

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。