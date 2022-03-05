NBA／謙稱不是76人第三巨頭 馬克西：我們更像一個團隊

費城76人今晚的歡呼不僅是為了哈登或安比德，還有二年級後衛馬克西，今天他攻下最高的33分，率領球隊主場125比119擊敗來訪的克利夫蘭騎士隊。

費城76人拿下近來的5連勝，且自「大鬍子」哈登（James Harden）披上76人戰袍後，他們還沒吞過敗仗，不過近來表現同樣火燙的馬克西（Tyrese Maxey），也進入了更多球迷的視線。

馬克西今天 15投10中，包括三分球6投中5，繳出33分、5助攻，而哈登則拿下25分、11助攻，而安比德（Joel Embiid）也有22分、9籃板與5助攻。

馬克西賽後強調，他不認為他們看來像是擁有雙巨頭或三巨頭的球隊，「我認為我們看起來更像是一個團隊。」

在哈登被交易至76人後，馬克西近4場比賽表現噴發，他場均可繳出26.8分，整體投籃命中率達64.9%，更誇張的是他的三分球命中率高達70%，就連罰球也有86.4%的高水準。

這個來自肯塔基的二年級後衛，下半場徹底摧毀了對手，也讓哈登和安比德變成了旁觀者，馬克西在第4節先是命中1記三分球，幫助球隊取得1分超前，接下來又接獲哈登傳球，他運球跨下後收球再飆進三分球，讓主場球迷的情緒沸騰到最高點。

76人總教練瑞佛斯（Doc Rivers）就說：「馬克西是一個無所畏懼的孩子。」

對76人來說還有另一個好消息，就是他們已經簽下被湖人裁掉的中鋒喬丹（DeAndre Jordan），對此哈登強調，喬丹有機會在這座城市奪冠，球隊的系統並不複雜，他只要保護好籃板，和隊友積極溝通，就會有輕鬆灌籃的機會。