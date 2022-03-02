NBA／勇士陷低潮 柯爾指出大問題：第一次感覺溝通脫節
明星賽前戰績不佳的勇士隊，明星賽後似乎不見好轉，今天面對灰狼隊失分是本季新高，以114：129輸球後，更吞下近4戰的第3敗，教頭柯爾（Steve Kerr）還指出，看到前所未見的問題。
柯爾提到，先前雖輸給金塊隊和獨行俠隊，但落敗狀況和今天完全不同，今天感覺球員少了凝聚力和鬥志，他說：「這是我第一次感覺我們的溝通脫節。」
勇士教頭提到，之前重看碰金塊及獨行俠的影片，他很滿意球員整場比賽的態度和拚勁，防守也表現很，但今天同樣感覺卻不復見。
「這不只是有形的事情，也可以感受到一種能量，一種集體精神，而我今晚並沒感覺到這樣的力量或精神。」柯爾說，這些都會是自己接續去注意的部分。
今天攻下34分的柯瑞（Stephen Curry）提到，球隊有很多組陣容，彼此需要磨合適應，場上的5人必須更同步。
勇士球星格林（Draymond Green）已經因傷缺席24場比賽，湯普森（Klay Thompson）回歸後近兩戰又因生病缺席，伊古達拉（Andre Iguodala）最近16戰也缺席15場。
在全隊還無法完全到齊下，柯瑞認為需要更多耐心，並為最後的例行賽和之後季後賽好好準備。
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