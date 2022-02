NBA／一張200萬美元！布萊恩球員卡創天價

湖人隊傳奇球星「小飛俠」布萊恩(Kobe Bryant)2020年初因直升機失事意外驟逝,但在球迷心中地位仍高,一張球員卡剛以200萬美元的天價售出,全球球員卡拍賣機構PWCC Marketplace今天宣布這項消息。

這張天價球員卡不是布萊恩的新人卡,也沒有簽名,而是1998年到1998年的限量高價「Metal Universe Precious Metal Gems Emerald」卡,獲得卡片鑑定公司Beckett Grading Services的8.5高評分。PWCC業務發展總監克雷格(Jesse Craig)表示,這張卡片的難得在於保存非常完整,「因為這種卡片很脆若,要找到一張狀態那麼好的非常罕見。」

克雷格解釋,這系列的卡片因使用錫箔表面,邊緣經常出現凹痕,卡片也容易剝落,但這張天價卡片保存十分完整。

🚨Most ever paid for a Kobe card🚨



This record-setting Kobe Bryant Green PMG sold for $2 Million in a private sale!🔥 pic.twitter.com/1o7cFJA5um