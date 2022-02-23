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NBA／一張200萬美元！布萊恩球員卡創天價

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
因直升機意外驟逝的布萊恩，一張球員卡剛以200萬美元的天價售出。 歐新社
因直升機意外驟逝的布萊恩，一張球員卡剛以200萬美元的天價售出。 歐新社

湖人隊傳奇球星「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）2020年初因直升機失事意外驟逝，但在球迷心中地位仍高，一張球員卡剛以200萬美元的天價售出，全球球員卡拍賣機構PWCC Marketplace今天宣布這項消息。

這張天價球員卡不是布萊恩的新人卡，也沒有簽名，而是1998年到1998年的限量高價「Metal Universe Precious Metal Gems Emerald」卡，獲得卡片鑑定公司Beckett Grading Services的8.5高評分。PWCC業務發展總監克雷格（Jesse Craig）表示，這張卡片的難得在於保存非常完整，「因為這種卡片很脆若，要找到一張狀態那麼好的非常罕見。」

克雷格解釋，這系列的卡片因使用錫箔表面，邊緣經常出現凹痕，卡片也容易剝落，但這張天價卡片保存十分完整。

這系列的布萊恩卡片一共發行123張，這張正是編號81的卡片，81分也是布萊恩生涯最高得分，讓這張卡片再添意義。

這張卡片也成最近一張超過2百萬美金售價的籃球卡，先前包括「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）新秀簽名卡、唐西奇的新秀卡和「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）的球員卡都賣出天價，其中以詹姆斯簽名卡去年4月售出的520萬美金最驚人。

布萊恩 詹姆斯 喬丹

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