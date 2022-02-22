NBA／執教NCAA打敵隊助教 哈沃德遭重罰：永遠不會再發生

前NBA球星、現任密西根大學男籃總教練哈沃德（Juwan Howard），在日前NCAA賽事中與威斯康辛大學助理教練爆發衝突，在今天遭到Big Ten聯盟宣布本賽季剩餘5場賽事將被禁賽並罰款4萬美元，而哈沃德也透過聲明致歉，並強調永遠不會再犯。

身為昔日「密西根五虎」之一的哈沃德，在2019年回到母校執掌校隊兵符，不過在日前密西根大學與威斯康辛大學之戰賽後，他因為不滿對手在大幅領先的情況下仍於比賽倒數階段叫暫停，賽後不僅拒絕與威大教頭賈德（Greg Gard）握手，還在雙方爆發言語衝突後出手打了助理教練克拉本霍夫特（Joe Krabbenhoft）一巴掌，引爆兩校間的衝突事件。

而今天Big Ten聯盟也對此做出懲處，包括出手的哈沃德遭到禁止執教本賽季最後5場賽似並罰款4萬美元，而賈德則是挨罰1萬美元、未禁賽，另外有3名球員受罰遭到禁賽1場。

儘管在第一時間選擇為自己辯護，但在今天Big Ten聯盟做出史上最嚴厲的懲處後，哈沃德也改變態度向各界致歉，「我向我得球員和他們的家人、球隊員工、我的家人和全世界的密大球迷表示最誠摯的歉意，我也要向威大的助理教練克拉本霍夫特和他的家人致歉。」

哈沃德強調，儘管過去自己總是說以密西根人和代表密大為榮，但自己並沒有做好這件事，「我沒有以正確的方式為我的學生運動員們樹立正確榜樣，我將從我的錯誤中記取教訓，並保證永遠不會再發生。」