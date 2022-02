NBA／前球星哈沃德NCAA執兵符 衝突中賞對手一巴掌

前NBA球員、現任密西根大學男籃隊總教練哈沃德,因為今天在NCAA的1場比賽後,賞了對手威斯康辛大學助理教練一巴掌,現在可能面臨禁賽處分。

在全美大學體育聯盟(NCAA)密西根大學(University of Michigan)63比77敗給威斯康辛大學(University of Wisconsin)的比賽之後,兩隊照例互相致意,威斯康辛大學總教練賈德(Greg Gard)也和對手一一握手,但排在隊伍中的哈沃德(Juwan Howard)並未伸手,哈沃德先是用手指了賈德,接著一把抓住他的上衣並念了幾句,隨後還拉開口罩情緒激動指著他的鼻子狂念,此時雙方人馬圍了上來,爆發衝突。

在被人拉開之際,哈沃德還動手打了介入的威斯康辛大學助理教練克拉本霍夫特(Joe Krabbenhoft),一巴掌打在他臉上。

對此,NCAA官員在聲明中表示,他們正在調查這場混戰,並將在「完成調查後,迅速採取適當的紀律處分」。

哈芬登郵報(Huffpost)報導,哈沃德在記者會中表示,令他生氣的是威斯康辛大學在比賽尾聲叫暫停,

他為此在兩隊賽後握手時,與威斯康辛大學總教練賈德發生口角,隨後其他人也加入。

Here's really good raw video of the aftermath of #Michigan and #Wisconsin. You can clearly hear Juwan Howard say "I'll remember that" to Greg Gard prior to the altercation.



(Video courtesy of WKOW. Caution unedited, NSFW language.) pic.twitter.com/27N2q1OD8I