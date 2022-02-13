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NBA／「不習慣久坐」 衛斯特布魯克背痛因被「冰」?
湖人隊明星後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook）本季多次在關鍵時刻被教練團棄用，前場對戰公鹿的比賽因下背部痠痛缺陣，今天則在作客勇士一役回歸，不過傷痛原因有些耐人尋味，他說：「我不習慣長時間坐著。」
衛斯特布魯克前4場投籃命中率僅有27.5％，近況相當低迷，前役對戰公鹿第4節完全沒有上場機會，令外界猜測他是否「水土不服」。如今也傳出他在該役時背部不適，接受湖人隨隊記者訪問時，「衛少」談起自己背部的情況時好時壞，並透露原因：「我不習慣長時間坐著，然後突然間就要站起來快速跑跳，這會讓肌肉有點緊繃。隔天我起來還是一樣的感覺，就感覺很緊繃。」
湖人隊教頭佛蓋爾（Frank Vogel）則表示衛少的身體狀況很好，而衛斯特布魯克的確也在今天對戰勇士的比賽中上場，目前他上場17分鐘，攻下10分、1籃板、2助攻。
截至今天賽前，衛斯特布魯克本季出賽55場，場均上場34.6分鐘能攻下18.3分、7.8籃板、7.6助攻，三分表現平平，命中率僅29.8％，低於生涯平均的30.5％，罰球命中率66.5％則是近4季第三度未達70％。
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