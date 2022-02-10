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NBA／衛少本季首度缺陣 是否交易教頭語帶玄機
前兩戰的決勝關頭被留在板凳，湖人隊球星衛斯特布魯克（Russell Westbrook）今天碰上拓荒者隊直接休兵，這是他本季首度缺席，不過非遭「棄用」，主要是因下背緊繃。
根據消息來源表示，衛斯特布魯克昨天碰公鹿隊就有同樣不適，但他昨天仍有出賽，「背靠背」賽事感到更不舒服，今天才完全作壁上觀。
「衛少」昨天繳出10分、10籃板和5助攻，但第三節末換下場後就沒再上陣，賽後他還表示，自己應該有關鍵時刻在場上的權利。
衛斯特布魯克本季場均18.3分、7.8籃板和7.6助攻，是否在交易大限前被送走？湖人教頭佛蓋爾（Frank Vogel）說：「如果有方式能讓球隊進步，我們就會做。交易截止前我沒什麼好說的了。」
今天少了衛斯特布魯克，湖人排出「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）、蒙克（Malik Monk）、布萊德利（Avery Bradley）和亞瑞查（Trevor Ariza），這已是本季56場比賽中湖人的第28套陣容；詹姆斯雖攻下30分，湖人仍以105：107吞下連敗，戰績26勝30敗。
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