NBA／脫軌行為再+1 藍道不受教怒拍助理教練筆電

上季大爆發勇奪最佳進步獎及年度第二隊殊榮，尼克球星藍道（Julius Randle）今年球季表現判若兩人，不僅場上數據大幅下滑，場下也不斷惹爭議，日前作客湖人比賽中，藍道和助理教練金恩（Scott King）發生衝突，被鏡頭捕捉到他一掌拍掉助教筆電。

尼克在來到洛杉磯前過去五場吞了四敗，面對紫金大軍整場一路保持領先，以為即將能止敗卻在決勝節被湖人後來居上，逼進延長賽後落敗收場。

藍道在比賽中看來火氣很大，在一次暫停時間助理教練金恩似乎想透過筆電上的影片向藍道點出問題，但藍道根本沒認真聽，直接用手撥掉筆電就走人，隨後又轉過身和金恩正面對峙，幸好其他教練團成員立刻出面緩頰，才阻止兩人爆發更激烈的衝突。

根據《紐約郵報》指出，當時金恩似乎是想指導藍道防守上的瑕疵，尼克主帥錫伯杜（Tom Thibodeau）也跳出來幫藍道說話，表示他只是一時情緒激動，這樣的情況發生在球員身上很正常，兩人現在關係很好，早已把話講開。

但由於藍道本季做過太多異常的舉動，名聲日漸敗壞，除了日前取消追蹤球隊官方IG，早在1月時對自家主場球迷比出「倒讚」手勢，暗示叫他們閉嘴，讓不少人猜測他是不是準備和尼克分道揚鑣。