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NBA／為回家打球曾願降薪加入湖人 德羅展：機會難得

聯合新聞網 / 綜合報導
德羅展曾願減薪加入湖人，一心想回家鄉打球。 美聯社。
德羅展曾願減薪加入湖人，一心想回家鄉打球。 美聯社。

本季在公牛隊打出MVP行情的德羅展（DeMar DeRozan），原本季前一心想回到家鄉洛杉磯打球，一度快要圓夢，最終結局卻大逆轉、被送往並非心中首選的公牛隊。他近日透露當時心情，表示「只要能回家打球，就算降薪加盟湖人也心甘情願」。

德羅展在轉戰芝加哥後遭受外界不少質疑，認為他可能無法適應球隊體系，不過他以自身實力打臉外界，不但是目前MVP熱門人選之一，並與拉文（Zach LaVine）、佛西維奇（Nikola Vucevic）組成的公牛三劍客激起良好的化學效應，目前戰績30勝17敗高居東區第二，劍指總冠軍。

想回鄉打球的意願有多強烈？德羅展近期再次被問到若加盟湖人恐得降薪一事，他毫不避諱回應，「那曾經是一個很現實的選擇，首先我想回家打球，因為這種機會難得，在多倫多時我已錯過一次。其次則是能和史上最偉大的球員(詹姆斯)一同奮戰、衝擊總冠軍，種種誘因之下應該很難拒絕吧！所以就算薪水少了一點我也覺得沒什麼損失。」

不過即便放下身段接受減薪，甚至與詹姆斯(Lebron James)有過交談，德羅展最終仍無法回鄉圓夢，在季前被馬刺以先簽後換方式送往公牛，並簽下3年8500萬美元合約。然而塞翁失馬焉知非福，德羅展本季在芝加哥大爆發，成功扮演球隊核心人物，率領公牛戰績大幅提升。反觀今日輸球勝率又跌破五成的湖人至今恐怕懊悔不已，若當時簽下的是德羅展而非衛斯特布魯克（Russell Westbrook），或許現在戰績將大不同。

芝加哥 洛杉磯 薪水 東區 夢想

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