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NBA／尼克小將瑞迪許復健情況良好 期待明天上演轉隊首秀

聯合新聞網 / 綜合報導
瑞迪許（左）被送到尼克後因傷尚未出賽，而他對於轉隊首秀也相當期待。 美聯社
瑞迪許（左）被送到尼克後因傷尚未出賽，而他對於轉隊首秀也相當期待。 美聯社

月中從老鷹被交易至尼克的22歲小將瑞迪許（Cam Reddish）至今仍因傷高掛免戰牌，不過他近期傳出好消息，他表示自己腳踝傷勢復原進度良好，期許能在明天歸隊、馬上替新東家做出貢獻。

瑞迪許在2019年夏天加盟老鷹，他生涯前3季場均可攻下11.1分，後來因球隊鋒線過於擁擠和未來續約問題被球隊交易出去。不過，他來到尼克後因踝傷尚未上場，而據美媒報導，他今天受訪表示自己感覺很好，非常希望明天能首披尼克戰袍。

「我自認是名很好的組織球員，我不想局限於射手，」瑞迪許談到，他在球隊中往往擔任射手的角色，這回他期許自己在新東家能勝任更多任務，「我期待自己成為組織者，替防守做出貢獻。」

尼克隊教頭錫伯杜（Tom Thibodeau）也提到這名潛力前鋒已離復出愈來愈近了，「他現在非常健康，這是好的跡象，我們明天會再評估他的狀況。」而針對瑞迪許期待的球隊定位，錫伯杜則回應，「我們有固定的輪替陣容，他得自己爭取上場機會，但我至今對他都非常滿意。」

NBA 尼克

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