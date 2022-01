NBA／被籃球耽誤的棒球員？湯普森小試身手一棒打進觀眾席

勇士日前結束客場征戰,回到大通銀行中心迎接接下來7場主場比賽,而昨天教頭柯爾(Steve Kerr)則取消原先的訓練,讓球員們在體育館內抄起球棒,來場全壘打大賽。

勇士隊官方推特昨發布球員們在體育館內打棒球的影片,只見大家拿起紅色球棒與類似網球的軟球,在各自的位置上各司其職,其中也見到湯普森(Klay Thompson)揮棒架式十足,一棒咬中球心,將球送往觀眾席。

今天賽前記者會時,媒體向柯爾問起為何要取消訓練,讓大家改打棒球?柯爾回應,球員們對於過去一個月的客場征戰感到有些疲累,「是時候放鬆和做些有趣的事情了。」

至於球隊中棒球打得最好的球員,柯爾談到浪花兄弟湯普森和柯瑞(Stephen Curry)都不錯,並笑著說:「不是所有人都打棒球長大的。」

湯普森原本就有棒球底子,他小時候曾加入棒球隊,而且他的胞弟崔斯(Trayce Thompson)還是名職業棒球選手,而且他直到去年球季都還在大聯盟,生涯有26轟、68打點。

Get buckets. Hit dingers.



The Dubs' broke out the bats today ⚾️ pic.twitter.com/i7QgLcCRb3