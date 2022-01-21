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NBA／被籃球耽誤的棒球員？湯普森小試身手一棒打進觀眾席
勇士日前結束客場征戰，回到大通銀行中心迎接接下來7場主場比賽，而昨天教頭柯爾（Steve Kerr）則取消原先的訓練，讓球員們在體育館內抄起球棒，來場全壘打大賽。
勇士隊官方推特昨發布球員們在體育館內打棒球的影片，只見大家拿起紅色球棒與類似網球的軟球，在各自的位置上各司其職，其中也見到湯普森（Klay Thompson）揮棒架式十足，一棒咬中球心，將球送往觀眾席。
今天賽前記者會時，媒體向柯爾問起為何要取消訓練，讓大家改打棒球？柯爾回應，球員們對於過去一個月的客場征戰感到有些疲累，「是時候放鬆和做些有趣的事情了。」
至於球隊中棒球打得最好的球員，柯爾談到浪花兄弟湯普森和柯瑞（Stephen Curry）都不錯，並笑著說：「不是所有人都打棒球長大的。」
湯普森原本就有棒球底子，他小時候曾加入棒球隊，而且他的胞弟崔斯（Trayce Thompson）還是名職業棒球選手，而且他直到去年球季都還在大聯盟，生涯有26轟、68打點。
Get buckets. Hit dingers.— Golden State Warriors (@warriors) January 20, 2022
The Dubs' broke out the bats today ⚾️ pic.twitter.com/i7QgLcCRb3
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