NBA／今日戰績表 浪花兄弟合力率勇士輕取活塞

湖人對金塊崩盤苦吞37分慘敗，退役球隊傳奇魔術強森（Magic Johnson）都看不下去，推特發文批評湖人不夠努力的態度。而詹姆斯（LeBron James）接著也發文向球迷道歉，雖然時機點就在前輩

2022-01-19 10:50