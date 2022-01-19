NBA／今日戰績表 浪花兄弟合力率勇士輕取活塞
NBA今日戰績表
灰狼 112:110 尼克
活塞 86:102 勇士
NBA明日賽程
時間 主場 客場
08:00 魔術 vs. 76人
08:00 籃網 vs. 巫師((緯來體育台)
08:30 灰狼 vs. 老鷹
08:30 黃蜂 vs. 塞爾蒂克
08:30 拓荒者 vs. 熱火
09:00 騎士 vs. 公牛
09:00 灰熊 vs. 公鹿
09:30 暴龍 vs. 獨行俠
09:30 雷霆 vs. 馬刺
10:00 火箭 vs. 爵士
11:00 快艇 vs. 金塊
11:00 活塞 vs. 國王
11:30 溜馬 vs. 湖人(愛爾達體育1台、Eleven Sports1)
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