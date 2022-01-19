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NBA／今日戰績表 浪花兄弟合力率勇士輕取活塞

聯合新聞網 / 整理
湯普森今日攻下復出新高21分，勇士也順利輕取活塞。 路透社
湯普森今日攻下復出新高21分，勇士也順利輕取活塞。 路透社

NBA今日戰績表

灰狼 112:110 尼克

活塞 86:102 勇士

NBA明日賽程

時間 主場 客場

08:00 魔術 vs. 76人

08:00 籃網 vs. 巫師((緯來體育台)

08:30 灰狼 vs. 老鷹

08:30 黃蜂 vs. 塞爾蒂克

08:30 拓荒者 vs. 熱火

09:00 騎士 vs. 公牛

09:00 灰熊 vs. 公鹿

09:30 暴龍 vs. 獨行俠

09:30 雷霆 vs. 馬刺

10:00 火箭 vs. 爵士

11:00 快艇 vs. 金塊

11:00 活塞 vs. 國王

11:30 溜馬 vs. 湖人(愛爾達體育1台、Eleven Sports1)

NBA戰績排行

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