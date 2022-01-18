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NBA／厄文仍不打疫苗 巴克利看不下去：希望籃網每場都輸

聯合新聞網 / 綜合報導
厄文堅持不打疫苗，毒舌球評巴克利看不下去。 美聯社
厄文堅持不打疫苗，毒舌球評巴克利看不下去。 美聯社

籃網一哥杜蘭特（Kevin Durant）膝傷預計缺席4到6週，在陣中急需人手下，厄文（Kyrie Irving）仍堅持自己不打疫苗的決定，毒舌球評巴克利（Charles Barkley）對此表示，「我再也不想提到這個人，我希望籃網接下來每場都輸。」

目前位居聯盟得分王的杜蘭特，缺陣一段時間恐怕會對籃網戰績造成很大影響，因此外界期盼厄文能在危機時期回心轉意，決定接種疫苗頂住杜蘭特的位置，然而這位明星後衛仍堅決表示，自己不打疫苗的信念是絕對不會改變的，「這不會改變我不打疫苗的立場，我已經做出決定，也會堅持下去。」

厄文在兩星期前開始出席籃網客場比賽，在今年初登板之戰對上溜馬表現亮眼，帶領球隊在第四節逆轉戰局贏得勝利，不過當時巴克利就相當不以為意，認為厄文不打疫苗的想法很愚蠢，並直言厄文不是一個願意為球隊犧牲的球員，而厄文對此也很快做出回應，他表示為家人著想是他的優先選擇，至於能否在場上留下豐功偉業都是其次。

隨著杜蘭特受傷籃網陷入危機，巴克利再度開砲，「我再也不想提到這個人，我希望籃網接下來每場都輸，結束。」

疫苗

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