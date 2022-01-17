NBA／杜蘭特左膝受傷 預估將休養4至6週

中央社 / 紐約16日綜合外電報導
籃網球星杜蘭特左膝內側副韌帶扭傷，估計將休養4至6週。 美聯社
籃網球星杜蘭特左膝內側副韌帶扭傷，估計將休養4至6週。 美聯社

核磁共振（MRI）檢查結果顯示，美國職籃NBA布魯克林籃網球星杜蘭特左膝內側副韌帶（MCL）扭傷，體育運動頻道ESPN報導，估計他將休養4至6週。

路透社報導，不過籃網並未宣布，得分之鑰杜蘭特（Kevin Durant）將何時歸隊，並發表聲明說：「杜蘭特將復健一段時間後，待完全康復才會回歸，有關於他的歸隊最新進展，適當時機再對外說明。」

籃網15日在主場以120比105擊敗來踢館的紐奧良鵜鶘，比賽進行到第2節，鵜鶘新秀瓊斯（HerbertJones）切入禁區，負責防守他的籃網布朗（BruceBrown）被撞倒摔在杜蘭特的膝蓋上。

當時這位籃網的主將隨即回到球員席，直到鵜鶘殷格拉姆（Brandon Ingram）在三分外線出手打鐵，布朗抓到籃板，此時距離第2節結束還剩5分38秒，杜蘭特示意暫停，並立即起身退場走向球員休息室。

杜蘭特退場前，他首節就獨得12分，並幫助球隊第1節打完取得32比22領先。

杜蘭特 籃網 鵜鶘

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