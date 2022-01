NBA／ 布克槓上暴龍吉祥物 雙方換大頭照互相嘲諷

太陽昨日靠著布克(Devin Booker)與保羅(Chris Paul),在關鍵時挺身而出,最終以99比95險勝暴龍。不過在決勝節發生一則小插曲,因布克不滿暴龍吉祥物干擾罰球,要求它離開球場邊。此事原以為就此落幕,沒想到今日兩人分別更換大頭貼來嘲諷此事,引來大批球迷關注。

事情發生於第四節,當太陽以1分之差暫時領先時,布克獲得罰球機會,在第一罰進球後,布克不滿地向裁判表示,站在籃框後方的暴龍吉祥物干擾動作太過顯眼,要求裁判請他離開,最後吉祥物只能默默地蹲在場外角落。

devin booker got the raptor removed from behind the basket pic.twitter.com/H7FFTy0bOP