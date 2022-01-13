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NBA／ 布克槓上暴龍吉祥物 雙方換大頭照互相嘲諷

聯合新聞網 / 綜合報導
布克在推特上和暴龍吉祥物槓上了！ 路透社
布克在推特上和暴龍吉祥物槓上了！ 路透社

太陽昨日靠著布克（Devin Booker）與保羅（Chris Paul），在關鍵時挺身而出，最終以99比95險勝暴龍。不過在決勝節發生一則小插曲，因布克不滿暴龍吉祥物干擾罰球，要求它離開球場邊。此事原以為就此落幕，沒想到今日兩人分別更換大頭貼來嘲諷此事，引來大批球迷關注。

事情發生於第四節，當太陽以1分之差暫時領先時，布克獲得罰球機會，在第一罰進球後，布克不滿地向裁判表示，站在籃框後方的暴龍吉祥物干擾動作太過顯眼，要求裁判請他離開，最後吉祥物只能默默地蹲在場外角落。

雖然賽後布克表示沒事了，也與吉祥物解決問題了。但這其中好像還有些疙瘩，今日雙方又在社群開戰。布克先將自己推特大頭貼改為吉祥物蹲在場外的落寞畫面，吸引大批網友前來點讚。暴龍吉祥物也不甘示弱、立馬反擊，將頭貼更換成自己站在籃框後干擾畫面。雙方此舉，也讓大批網友坐等吃瓜。

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