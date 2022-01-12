聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／96年公牛vs.有KD的勇士 柯瑞：我們6場能贏
勇士柯瑞（Stephen Curry）近日接受《GQ》雜誌採訪，當被問到：「全員到齊時，你認為有杜蘭特（Kevin Durant）的勇士能在冠軍賽打敗1996年的公牛嗎？」，柯瑞豪氣回應：「當然，雖然我們永遠都無法知道答案，但從帳面上來看，我覺得我們獲勝的機率較高，應該能6場收下勝利。」
勇士在打破紀錄寫下73勝當季，最終是被騎士1比3逆轉輸掉冠軍，季後簽下杜蘭特開啟新王朝，首年就以16勝1敗奪冠，隔年順利完成二連霸，第三年若非杜蘭特和湯普森(Klay Thompson)遭受重大傷勢缺席部分總冠軍賽，外界原先相當看好勇士能完成三連霸。
96年的公牛一直被認為是史上最強陣容之一，靠著喬丹(Michael Jordan)、皮朋(Scottie Pippen)和羅德曼(dennis rodman)三巨頭，公牛在例行賽取得72勝，並在該年冠軍戰力退西雅圖超音速，開啟二度三連霸。
除了拿下年度冠軍，該季公牛三巨頭光是連個人獎項都快拿不完，喬丹獲得例行賽、冠軍戰MVP殊榮，和皮朋一同被選入年度第一隊，三人一起進入年度防守第一隊，連最佳第六人獎都被庫柯奇（Toni Kukoc）拿下，公牛整隊幾乎囊括所有獎項。
由於96年的公牛已經走入歷史，因此究竟公牛和勇士誰能占上風，就如同柯瑞所說的無從得知。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言