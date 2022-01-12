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NBA／96年公牛vs.有KD的勇士 柯瑞：我們6場能贏

聯合新聞網 / 綜合報導
柯瑞認為有杜蘭特的勇士能在冠軍賽打敗1996年的公牛。 歐新社
柯瑞認為有杜蘭特的勇士能在冠軍賽打敗1996年的公牛。 歐新社

勇士柯瑞（Stephen Curry）近日接受《GQ》雜誌採訪，當被問到：「全員到齊時，你認為有杜蘭特（Kevin Durant）的勇士能在冠軍賽打敗1996年的公牛嗎？」，柯瑞豪氣回應：「當然，雖然我們永遠都無法知道答案，但從帳面上來看，我覺得我們獲勝的機率較高，應該能6場收下勝利。」

勇士在打破紀錄寫下73勝當季，最終是被騎士1比3逆轉輸掉冠軍，季後簽下杜蘭特開啟新王朝，首年就以16勝1敗奪冠，隔年順利完成二連霸，第三年若非杜蘭特和湯普森(Klay Thompson)遭受重大傷勢缺席部分總冠軍賽，外界原先相當看好勇士能完成三連霸。

96年的公牛一直被認為是史上最強陣容之一，靠著喬丹(Michael Jordan)、皮朋(Scottie Pippen)和羅德曼(dennis rodman)三巨頭，公牛在例行賽取得72勝，並在該年冠軍戰力退西雅圖超音速，開啟二度三連霸。

除了拿下年度冠軍，該季公牛三巨頭光是連個人獎項都快拿不完，喬丹獲得例行賽、冠軍戰MVP殊榮，和皮朋一同被選入年度第一隊，三人一起進入年度防守第一隊，連最佳第六人獎都被庫柯奇（Toni Kukoc）拿下，公牛整隊幾乎囊括所有獎項。

由於96年的公牛已經走入歷史，因此究竟公牛和勇士誰能占上風，就如同柯瑞所說的無從得知。

西雅圖

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