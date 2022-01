NBA／莫蘭特搧史上最狂火鍋！連詹皇都大讚：小腿裝了火箭

灰熊隊後衛莫蘭特(Ja Morant)今天在作客湖人之戰中賞給對手一記「NBA史上最狂火鍋」,他為了阻止對手的快攻,大老遠就起跳,在空中以雙手直接攔截球,驚人的彈跳爆發力就連「詹皇」詹姆斯(LeBron James)也忍不住讚嘆:「他的小腿上裝了火箭吧!」

事情發生在今天早上,湖人隊後衛布萊德利(Avery Bradley)從莫蘭特手中抄走球,正打算打一波反快攻,眼看布萊德利就要上籃得分,一直窮追不捨的莫蘭特跨越罰球線後直接起跳,以驚人的腰力停留在空中,伸出雙手將球不留情地抓下來,順利要回球權。

美國媒體報導,莫蘭特賽後談到這個驚人的火鍋,他表示,因為自己發生失誤,很想將功折罪,所以才會立即回防搶回球權。相較於莫蘭特的淡定,湖人隊招牌明星詹姆斯則對此讚譽有加,他說:「這是時機的問題。你要緊跟你的獵物,莫蘭特做到了這點,不過我們都沒預料到他會來這驚天一躍,他的小腿上大概裝了火箭吧!這真是壯觀的一球。」

莫蘭特驚人的運動能力不只令人在場上的詹皇讚嘆不已,快艇隊老將貝頓(Nicolas Batum)也轉貼莫蘭特蓋火鍋的影片,寫道:「這是史上運動能力最強的蓋火鍋嗎?」

