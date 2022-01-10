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NBA／莫蘭特搧史上最狂火鍋！連詹皇都大讚：小腿裝了火箭

聯合新聞網 / 綜合報導
莫蘭特。 法新社
莫蘭特。 法新社

灰熊隊後衛莫蘭特（Ja Morant）今天在作客湖人之戰中賞給對手一記「NBA史上最狂火鍋」，他為了阻止對手的快攻，大老遠就起跳，在空中以雙手直接攔截球，驚人的彈跳爆發力就連「詹皇」詹姆斯（LeBron James）也忍不住讚嘆：「他的小腿上裝了火箭吧！」

事情發生在今天早上，湖人隊後衛布萊德利（Avery Bradley）從莫蘭特手中抄走球，正打算打一波反快攻，眼看布萊德利就要上籃得分，一直窮追不捨的莫蘭特跨越罰球線後直接起跳，以驚人的腰力停留在空中，伸出雙手將球不留情地抓下來，順利要回球權。

美國媒體報導，莫蘭特賽後談到這個驚人的火鍋，他表示，因為自己發生失誤，很想將功折罪，所以才會立即回防搶回球權。相較於莫蘭特的淡定，湖人隊招牌明星詹姆斯則對此讚譽有加，他說：「這是時機的問題。你要緊跟你的獵物，莫蘭特做到了這點，不過我們都沒預料到他會來這驚天一躍，他的小腿上大概裝了火箭吧！這真是壯觀的一球。」

莫蘭特驚人的運動能力不只令人在場上的詹皇讚嘆不已，快艇隊老將貝頓（Nicolas Batum）也轉貼莫蘭特蓋火鍋的影片，寫道：「這是史上運動能力最強的蓋火鍋嗎？」

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