NBA／迎接湯普森回歸 勇士教頭喊「很不真實」

經過941天的漫長等待，勇士隊球星湯普森（Klay Thompson）今天終於迎接復出首戰，他上場20分鐘繳出17分表現，助隊以96：82擊敗騎士隊，讓教頭柯爾（Steve Kerr）都感動。

柯爾賽前形容，湯普森歸隊的感覺「很不真實」，「教練團開會時，和湯普森聊，感覺很不錯，又有點奇怪，已經太久了，球員們在演練中也能感受到。」

這是湯普森從2019年總冠軍賽第6戰後首度出賽，歷經膝蓋韌帶和阿基里斯腱傷勢缺席回歸，他今天除展現招牌外線，第二節還有切入飛扣演出，讓主場球迷歡聲雷動。

湯普森回歸首戰18投7中攻下17分，包括8投3中的三分球，生涯累積得分12000分、三分球進球數1800顆的雙里程碑一併完成。

柯爾提到，今天的比賽可能是湯普森「最難打的一場」，畢竟經歷941天的缺席，期間有太多沮喪和失望，「我們可以想像這是多難以置信的情緒，所以我能想像湯普森的狀況。」

「我們會讓他輕鬆進入自己的角色。」今天只讓湯普森出賽20分鐘的柯爾強調，讓湯普森完全回到球場可能需要幾周時間，不過球團也不會躁進，寧可保守一些，打造出完全體的「浪花兄弟」。