快訊

超高級豪宅「陶朱隱園」要賣多少？顏炳立曝一坪單價

法國出現新變異株B.1.640.2 傳染力強、更能使疫苗失效

NBA／替補轟32分 勇士教頭讚波爾是球隊關鍵球員

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天雖熄火，但有波爾（Jordan Poole）挺身而出，替補上陣的他只出賽26分鐘就轟下全場最高的36分，成勇士115：108擊敗熱火隊的亮點。

波爾先前因觸發聯盟健康與安全協議，在波士頓隔離一段時間；他雖在旅館中但不斷維持身體狀況，開合跳、波比跳到登山者式都是必備款，從今天成果看來努力沒白費。

勇士教頭柯爾（Steve Kerr）讚說，波爾的32分對球隊幫助很大，尤其當柯瑞一開始就陷入犯規麻煩，改變球隊的調度狀況下，過去是先發的波爾從板凳出發給球隊有力後援，「他現在已經是我們很關鍵的球員，他也會繼續保持，替補球員也都會如此。」

因隔離缺席6場比賽的波爾，今天17投12中，包括9投5中的三分球；因觸發健康安全協議缺陣兩場的格林（Draymond Green）回歸也傳出13次助攻，加上維金斯（Andrew Wiggins）22分挹注，聯手彌補柯瑞只拿本季新低9分的火力空缺。

勇士前一戰碰爵士傳出39次助攻，今天團隊又有39次助攻，成1994年溜馬隊後第一支締造連續場次至少39次助攻的隊伍。維金斯將紀錄歸功隔鄰，他說：「格林讓這些變得容易很多，我們有許多助攻，他可能包辦一半。」

勇士 柯瑞 格林

延伸閱讀

NBA／柯瑞賽季新低9分無礙 勇士格林出關相助滅熱火

維金斯本季表現攻守俱佳 柯瑞力拱該入選全明星賽

維金斯觸發健康安全協議 勇士戰力現缺口

NBA／遺憾未能助攻柯瑞創紀錄 格林：維金斯從不傳球

相關新聞

NBA／柯瑞賽季新低9分無礙 勇士格林出關相助滅熱火

格林（Draymond Green）出關歸隊，勇士今天（4號）雖缺乏柯瑞（Stephen Curry）火力支援，這場只拿到賽季新低9分，他還是跟格林聯手送出23助攻，後者關鍵時刻更有幾次精彩防守演出，

NBA／熱火好傷！巴特勒再扭到右腳踝

熱火隊今天「賠了夫人又折兵」，除以108：115敗給戰績居聯盟龍頭的勇士隊，當家球星巴特勒（Jimmy Butler）第...

NBA／浪花兄弟要合體了 傳湯普森有望10號復出戰騎士

《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）今天（4號）最新消息透露，湯普森（Klay Thompson）有望下週一10號，主場對騎士比賽在歷經2年多後回歸。 湯普森復出與

NBA／莫蘭特36分退籃網 杜蘭特：迫不及待看他的未來

籃網今天在主場遭到灰熊雙衛莫蘭特（Ja Morant）、貝恩（Desmond Bane）聯手攻下65分擊退，比賽中籃網主...

NBA／將朗多送到騎士 湖人教頭喊難受：是我特別的朋友

湖人隊今天確定送出資深後衛朗多（Rajon Rondo），總教練佛蓋爾（Frank Vogel）解釋說，如此一來球隊人員...

NBA／與楊恩上演飆分對決 小將西蒙斯致敬癌逝祖父

楊恩（Trae Young）今天（4號）狂飆生涯新高56分，但老鷹還是以131比136敗下陣來，不敵拓荒者較為平均的團隊發揮，其中西蒙斯（Anfernee Simons）攻43分居首功，而他生涯最佳表

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。