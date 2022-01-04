NBA／替補轟32分 勇士教頭讚波爾是球隊關鍵球員

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天雖熄火，但有波爾（Jordan Poole）挺身而出，替補上陣的他只出賽26分鐘就轟下全場最高的36分，成勇士115：108擊敗熱火隊的亮點。

波爾先前因觸發聯盟健康與安全協議，在波士頓隔離一段時間；他雖在旅館中但不斷維持身體狀況，開合跳、波比跳到登山者式都是必備款，從今天成果看來努力沒白費。

勇士教頭柯爾（Steve Kerr）讚說，波爾的32分對球隊幫助很大，尤其當柯瑞一開始就陷入犯規麻煩，改變球隊的調度狀況下，過去是先發的波爾從板凳出發給球隊有力後援，「他現在已經是我們很關鍵的球員，他也會繼續保持，替補球員也都會如此。」

因隔離缺席6場比賽的波爾，今天17投12中，包括9投5中的三分球；因觸發健康安全協議缺陣兩場的格林（Draymond Green）回歸也傳出13次助攻，加上維金斯（Andrew Wiggins）22分挹注，聯手彌補柯瑞只拿本季新低9分的火力空缺。

勇士前一戰碰爵士傳出39次助攻，今天團隊又有39次助攻，成1994年溜馬隊後第一支締造連續場次至少39次助攻的隊伍。維金斯將紀錄歸功隔鄰，他說：「格林讓這些變得容易很多，我們有許多助攻，他可能包辦一半。」