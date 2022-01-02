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NBA／客場連退太陽、爵士 柯瑞：有冠軍DNA

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
柯瑞。 法新社
柯瑞。 法新社

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）本季紀錄寫不完，除成為聯盟「三分球王」、三分球進球數累積突破3千大關，今天又打破連續三分球進球場次，加上球隊以123：116擊敗戰績西區前段班的爵士隊，裡子、面子雙贏。

原本的三分球進球紀錄就是柯瑞保持的157場，今天他將連續進球場次推進到158場，打破過去美國時間2014年11月13日到16年11月3日締造的紀錄。

柯瑞的新紀錄是從美國時間2018年12月1日對戰活塞隊開始，而離他最近的紀錄僅是連續127場，由考佛（Kyle Korver）2012年到14年締造；兩人差距超過30場，由此可見柯瑞紀錄的困難度。

今天在柯瑞28分、9助攻領軍下，勇士力退西區排名第3的爵士，加上美國時間「耶誕大戰」力退西區第2的太陽隊，連番在客場硬戰拿下勝利。

柯瑞提到，能在客場擊敗強敵，除能建立全隊信心，也是展現球隊實力的時刻，「我們的DNA建立在追逐冠軍的基礎下，你必須贏下像是這樣的比賽，就像我們所做的事情一樣。」

柯瑞 勇士 爵士

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