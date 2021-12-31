2021 NBA年度10大風雲人物

2021即將成為歷史，全世界將迎接2022第一天，「NBA」是2021年Google搜尋第一名，NBA過去一年最能引領創題和關注力，左右球迷和媒體情緒10大風雲人物。

歷史三分球王 改變籃球打法風格

柯瑞2021年12月成為NBA史上命中最多三分球球員，超過原紀錄保持人「雷槍」艾倫，這只是柯瑞用三分球寫歷史，改變籃球打法、戰術一小步，柯瑞今年33歲仍打出顛峰手感和帶動力，率領勇士擺脫傷病，迅速成為NBA最熱門爭冠球隊。

37歲全力詹 每一場比賽都在寫歷史

詹姆斯–洛杉磯湖人前鋒 美聯社

全世界喜歡詹姆斯球迷最多，全美支持詹姆斯的州最多，詹姆斯球衣銷售和全球影響大最大，37歲詹姆斯仍在創造生涯各種傳奇，超越歷史，比肩「籃球之神」喬丹。年滿37歲詹姆斯最近六場比賽場均34.8分、10.5籃板、6.5助攻，但湖人只打出1勝5敗戰績。史上第一個37歲還能保持顛峰NBA球員，詹姆斯今年場均28分，近12年生涯最高。

過去一整年 NBA最佳球員

安戴托昆波–密爾瓦基公鹿前鋒 美聯社

連續兩座年度MVP，一座決賽MVP，率領公鹿成功奪冠，安戴托昆波用超凡數據、實力、勝利、總冠軍、各種榮耀證明，他是過去一年NBA最佳球員。即使聲勢更強杜蘭特，紀錄和成就更高詹姆斯，人氣影響力更巨大柯瑞，都不能影響安戴托昆波NBA第一人地位和分量。

扭轉宿命 創造所有不可能

保羅–鳳凰城太陽後衛 路透社

34歲保羅2019年夏天被火箭拋棄交易送去雷霆，因為他又老又傷，沒想到雷霆原本打算重建一季竟然被保羅帶到西區第五。2020年夏天雷霆還是決定重建，再度把35歲保羅交易送到太陽，太陽馬上重返季後賽，更打進總冠軍賽。保羅扭轉宿命，重建品牌，擦亮招牌，36歲保羅正在帶領太陽成為今年球季最好球隊，創造各種不可能。

5、杜蘭特(Kevin Durant)

日本東京奧運 男籃第一球星

杜蘭特–布魯克林籃網前鋒 歐新社資料照片

全世界至少有3-4成球迷認為NBA當今第一人是杜蘭特，能夠跟杜蘭特競爭的只有安戴托昆波或柯瑞。2021東京奧運美國男籃起步踉蹌，最終艱苦成功衛冕金牌，杜蘭特「無解」進攻和得分能力打服全世界，杜蘭特是全世界最好籃球員應該不意外。

特異獨行 拒打疫苗第一球星

厄文–布魯克林籃網後衛 歐新社資料照片

厄文是NBA一級球星，但他卻以信仰和個人因素為由拒打疫苗，導致他不能為籃網出賽，全世界都在看。NBA是全世界針對疫情管理、監控、應變最快速職業聯盟，但厄文反其道而行，今年半個賽季尚未代表籃網出賽。拒打疫苗厄文很可能在2022年復出為籃網打客場比賽，接下來NBA疫情如果再擴大，籃網團隊合作或染疫情況再受衝擊，後果難以想像。

上季年度MVP 劃時代的全能中鋒

約柯奇–丹佛金塊中鋒 美聯社

約柯奇獨一無二的存在，他是七呎中鋒，卻能像射手一樣命中三分，也能像小前鋒一般對位得分，更能扮演組織者發動攻勢、創造隊友更多出手空間，禁區攻防和影響力都難不倒他。NBA最新年度MVP(最有價值球員)，約柯奇正在顛覆所有人對籃球理解，他是籃球先驅，像柯瑞、詹姆斯、安戴托昆波、杜蘭特一樣改變籃球定義。

用兵如神 衛冕奧運金牌

波波維奇–聖安東尼奧馬刺總教練 美聯社

對美國籃球來說，奧運男籃金牌地位和分量完全不同，那是NBA金字招牌最重大意義，也是籃球王國最重要看板。馬刺教練波波維奇帶著半新不舊，沒有精英盡出的美國男籃，跌跌撞撞踏上奧運衛冕路，熱身賽狂輸，奧運首戰76：83也被法國擊敗。波波最終還是有驚無險帶領NBA殘兵游勇完成奪金任務。

連續轉隊 身價形象連續跌停

衛斯特布魯克–洛杉磯湖人後衛 美聯社

跟保羅不同，33歲衛斯特布魯克從雷霆到火箭，從火箭到巫師，再從巫師到湖人，一年被交易一次，每次交易場上價值、個人形象就跌一次。做為NBA歷史大三元製造機和史詩級球星，生涯最顛峰四年，連續三年被交易出手，雷霆放棄，火箭遺棄，巫師捨棄，今年在湖人衛斯特布魯克一直很難融入團隊，幫助隊友，成就團隊。

選擇籃網 抱團最經典

哈登–布魯克林籃網後衛 美聯社

2021年1月，哈登得償所願被交易到籃網，跟杜蘭特、厄文組成「歷史級」超級三巨頭，布魯克林籃網也迅速成為爭冠最熱門球隊之一。哈登離開火箭，選擇加入籃網，跟杜蘭特、厄文成為隊友，成就NBA史上最經典抱團示範。

哈登是一線球星，杜蘭特是超級球星，厄文也被列在一級球星，籃網抱團最終能不能成功奪冠，全世界搬好板凳等著看好戲或笑話球迷一樣多。