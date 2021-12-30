羅斯下、華克上 尼克真能因此回神？

紐約尼克的明星控衛華克（Kemba Walker）解凍回到賽場之後，尼克近五戰贏得三勝，而且還是兩個月沒出現過的二連勝。華克場均22.8分，最高曾拿下44分，聖誕大戰更以大三元的表現率隊奪勝。眼下看來尼克似乎有機會找回季初一度三連勝的好狀態，但後續的隱憂和威脅仍在。

先前華克遭到冷凍的這段期間，球隊只拿下三勝，更接連吞下三連敗和四連敗，即使後來換上羅斯（Derrick Rose）先發，戰績也依舊沒有起色。而今，羅斯接受腳踝手術，預計缺賽至少兩個月，這才讓華克重上先發火線。然而，當初卡住華克先發位置的人，其實並不是羅斯，而是藍道（Julius Randle）。

一加一卻小於二

尼克前鋒藍道(右)和控衛華克(左)在季初的合作是相當的糟，兩人都打得比預期的還要差。 美聯社

為何一個大前鋒會去卡住控球後衛的位置？原因就在於藍道上一季成功地打出了控球前鋒的全能球風，不只讓尼克重返睽違七年的季後賽，還收穫了第四種子的高位。事實上，早在2019年時，前一任總教練費茲戴爾（David Fizdale） 就宣佈以藍道做為重新建隊的核心，並讓他去打控球前鋒的位置。不過費茲戴爾沒撐到藍道真正適應這個角色，就因為戰績不佳而下台。等到藍道成為尼克的進攻中樞之後，不只個人的助攻數跳升一倍，積弱多年的尼克也隨之起飛。

可惜上季的尼克在季後賽第一輪就輸掉新世仇老鷹，這也讓球團在休賽期間積極補強戰力，納入了華克和佛尼爾（Even Fournier）兩名球星。只是沒想到藍道和華克聯手，並沒有帶來「一加一大於二」的加乘效應。需要大量球權的華克入隊之後，嚴重瓜分了藍道的主導權，反而打亂了尼克原來的生態。

從球迷的角度來看，原先的主力控球從浪人型的裴頓（Elfrid Payton）換成明星級的華克，加上羅斯持續留隊以及一票年輕的雙能衛，本季尼克1號位的深度看來十分厚實。然而，從總教練的角度來看，個性及球風都已經成熟的羅斯，在場上可以不求位置，不佔球權地配合藍道。但在黃蜂當慣老大的華克，在波士頓歷經兩季的挫折之後，來到紐約更想重新證明自己的地位。兩人的衝突，勢將難以避免。

果不其然，華克和藍道同場先發不久之後就開始出現問題，十月的蜜月期一過，兩人在場上就像各領一隊在打球。藍道不習慣和華克合作，華克也找不出適合的對應方式，兩人在場上互卡的結果，尼克的狀態成了「贏一場就輸一場」的不穩定。

一石二鳥的調度

尼克總教練錫柏杜用心良苦，讓藍道了解僅靠他自己是無法帶起球隊戰績，也讓華克在場邊仔細觀察球隊的問題。 美聯社

原本加入了兩名球星，無論球員、球團老闆和球迷都認為尼克戰力只會更強，但要如何調和新舊球員，這中間的折衝和溝通的難處，就只有總教練的心裡最清楚。最後錫柏杜硬是把無傷無痛的華克冰在板凳上，而這一冰就是十場。雖然錫柏杜對外說明的理由是要增加球隊在體型上的優勢，所以棄用只有183公分高的華克，但這樣的說辭很難有說服力，也讓錫柏杜遭受了許多責難。

如此極端的調度，從後見之明來看，卻是個一石二鳥的險著。錫柏杜先是尊重了藍道的老大地位，讓大家都看到他在二選一的情況下，決定把球隊交給了藍道。在此同時，錫柏杜也讓華克坐在場邊看足了球隊沒有他的比賽狀態，這位新加入球隊的主控得以從旁觀者的角度，看清楚總教練在場上佈局的競爭策略，進一步了解這群新隊友們的實戰模式，也找到自己可以補上的關鍵空缺。

過去這十場比賽只拿下三勝，更讓藍道及尼克全隊看到一個事實：就是只有藍道一人，尼克仍不足以成事。尼克想要比上季更進一步，就必須找出方法讓新加入的球星發揮作用。等到藍道認清了此一現實，願意以不同的心態重新與華克合作，華克也已做足了準備。重回賽場之後，兩人的搭配才真正開始發酵。

至於羅斯的受傷，只能說是時機剛巧，順水推舟地讓華克的回歸更加合理。就連藍道都說，兩人算是有了第二次的機會來嘗試聯手打球。無論錫柏杜當初這一招是有意為之還是無心插柳，確實為尼克迎來了一個好的轉變。

兩大未爆彈待拆

藍道(右)本季原本被預期將大展身手，沒想到投籃手感急速下滑，平均得分從上季的24.1分狂降為本季的19.7分。 美聯社

尼克兩大主將開始出現合作的契機，看似會愈來愈好。但尼克接下來仍有兩個隱憂待解，才有機會打進季後賽：一是華克的重新加入，可能打壞尼克防守至上的核心策略；二是藍道個人的低潮未解，可能會繼續困擾尼克。

喜歡積極進攻的華克，在黃蜂最後一季時場均可達25.6分，但在塞爾蒂克時期卻是掉到20分以下，明顯適應不良。悶了許久的華克，目前場均還不到15分，重返先發的他會不會因為追求個人進攻，而與錫柏杜堅持的防守本位發生衝突？值得觀察。

另外，和上季突破性的成長相比，藍道本季迄今的得分能力和穩定性明顯差了一截。上一季藍道的數據是24.1分、6助攻及10.2個籃板，三分命中率高達四成一，但目前他只有籃板維持水準，得分已掉到20分以下，三分命中率也大跌到三成三。他若不能找回更好的狀態，尼克會打得非常辛苦。

總之，華克和藍道已經聯手打出名堂，但兩人身上都有未爆彈。若是沒能及時拆除，今年在東區群雄並起的狀況下，尼克想要再度搶進季後賽，甚或是取得比上季更高的排名，難度將會很高。