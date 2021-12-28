NBA／不當「靠夫族」 柯瑞妻子艾耶莎身價高達4.4億台幣
勇士球星柯瑞（Stephen Curry）不但是史上最準射手之一，更名列在身價上億運動員的名單當中，不過其妻子艾耶莎（Ayesha Curry）絕非『靠夫族』，根據美媒計算，艾耶莎自己手中也握有1600萬美金(約台幣4.4億)財產。
柯瑞夫婦是在高中時的教會活動中認識，儘管畢業後兩人選擇走的道路大相逕庭，艾耶莎前往洛杉磯一圓演藝夢，柯瑞則是想延續籃球生涯，但分隔兩地的戀情並沒有因此終止，2011年兩人結婚目前育有兩女一男。
艾耶莎帳面上的身分就是「咖哩」老婆，球迷時常能夠在勇士主場的比賽看到艾耶莎的身影，不過私底下她其實是一名事業有成的女強人，不但擔任模特兒、演員，還是一位有名的廚師，並參與過許多節目主持，目前更是連鎖餐廳的老闆。
2008年艾耶莎首度在電影中亮相，和咖哩小子結婚後，逐漸改朝她的興趣「烹飪」事業發展，非常喜歡透過部落格或是影片等方式和她的「粉絲群」分享美食，近幾年還出版不少和烹飪有關的書籍，甚至還擔任過廚藝比賽的裁判，目前更是擁有美國餐廳『International Smoke』的老闆。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言