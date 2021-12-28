NBA／不當「靠夫族」 柯瑞妻子艾耶莎身價高達4.4億台幣

歲末年終時刻，NBA 2021-22 年球季持續進行，目前聯盟並未宣布停賽，但對下個年度的變化沒人說得準，在此時刻我想分享開季至今的NBA趨勢轉變。數字會說話，很多學問均可藉由細微之處窺見。 大

2021-12-28 07:00