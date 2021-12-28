裴頓二世天降神兵 勇士挖寶真有一套

金州勇士多名主力後衛因疫情隔離不能出賽，包括全隊第三得分手普爾、主力替補射手李都在停賽名單，不過勇士教練柯爾出牌、玩牌確實很有一套。柯爾把球隊第10人防守專家裴頓二世送上先發，意外好用。

29歲、190公分裴頓二世今年球季剛剛才在勇士陣中贏得進入輪換陣容地位，他靠的是出色防守、玩命打球態度，成了勇士板凳最特別一員。裴頓二世在勇士陣中最主要任務就是防守，同時負責針對性咬死對手第一得分主力任務，比如：防守太陽射手布克，對位籃網後衛哈登。

裴頓二世靠防守打出名號，建立信心，同時贏得教練、隊友一致肯定，這張「超強防守」名片不只未來將會為裴頓贏得一分NBA保障合約，他更讓父親名人堂球星「手套」裴頓無比驕傲。

裴頓二世(左)在勇士的主要任務是防守，他拚勁十足，柯爾特別派他去咬住對方得分手。 美聯社

2016年落選新人，裴頓二世在NBA打滾五季，先後打過公鹿、湖人、巫師、勇士四支球隊，但都沒能留下令自己和球隊滿意數據和表現，不是控球更不像射手、身高僅190公分，裴頓二世這種身高不足、球路尷尬和功能性太過簡單，註定很難贏得一分NBA保障合約。

裴頓二世上季為勇士打了10場球，每場只出賽4分鐘，純粹就是打垃圾時間，聊備一格，勇士根本不可能留他，勇士今年夏季聯盟、季前訓練營還是邀請裴頓二世加入。

今年開季裴頓二世，氣勢、打法、效率完全不同。他的防守深具破壞力，足以改變比賽節奏取得奇襲效果，他的一對一防守+釘人簡直無懈可擊，只要被裴頓二世釘上，再犀利得分手都會叫苦連天。

裴頓二世(左)在防守時非常難纏，不但貼身貼得緊，瞬間衝出抄球的速度也很快。 歐新社資料照片

「上個賽季我們就看見裴頓二世的防守能力和靠防守改變比賽特異功能，但我們希望還有時間進一步看看他能做到什麼程度，因此今年季前又把裴頓二世找來球隊加入競爭。接下來大家都看見了，裴頓二世不只證明自己是個出色NBA球員，他幫助球隊幫助隊友，成就自己更成就球隊」柯爾對裴頓二世勇敢挑戰、沒有放棄的決心感到振奮。

柯爾總是知道在什麼時間和時機擺上裴頓二世，讓他負責咬住對手得分核心，改變比賽節奏。裴頓專注防守、跟對手糾纏、拚搶二波籃板，在享受防守過程中，裴頓二世不只為勇士帶來勝利，甚至創造更多意想不到奇襲效果。

裴頓二世最驚奇功能就是出色的二波籃板和小球反擊快攻，非常符合勇士快速打法和大三分趨勢。另一個意想不到功能性是大大解放隊友，提升團隊戰力。

裴頓二世先發，他不但減輕柯瑞防守負擔，頻頻在禁區偷襲，超強爆發力、速度、反擊更令對手措手不及。勇士內線靠的就是裴頓偷襲和奇襲，打亂對手布局，裴頓二世像萬能膠水，可以黏合隊友，讓每個隊友都能打得更自在、流暢。

裴頓二世(左)第一場跟柯瑞(右)一起先發，兩人合得68分，打得柯瑞心花怒放！ 美聯社

如果你現在還是只把裴頓二世定義在防守苦工，那就大錯特錯。過去兩場先發裴頓二世場均18分、5籃板，三分球11投6中，三分命中率超過五成，投籃命中率將近六成。由於裴頓二世不佔球權，他的進攻得不是快攻、吃餅，就是自己搶二波籃板再打進去，失誤率極低。

裴頓二世扛先發得分後衛非常稱職，進攻更自在，投籃有信心，裴頓的一對一防守和對位能力，幾乎打亂每個勇士對手布局和戰術對位，令人始料未及。

裴頓二世現在已經成為勇士很重要「看板球員」之一，他橫世殺出，更多時間打的是大前鋒，負責勇士跟進籃板和空手跑動接應，完全意料之外的角色為勇士陣容大大加分。

如果你也看過裴頓二世死釘太陽布克，讓布克寸步難行，咬住太陽控球保羅，令保羅消耗大量體力，更不容易為隊友創造出手空間，這一切都是裴頓二世為勇士帶來的神奇戰力。

勇士今年在NBA報廢堆中挖出很多寶貝，裴頓二世只是最具代表性的一個，接下來還有更多勇士挖寶日記和驚奇人物跟大家分享。