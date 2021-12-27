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NBA／才重返賽場10天 湯瑪斯的湖人工作又不保了

聯合新聞網 / 綜合報導
湯瑪斯闊別多時才重返NBA，不過10天合約一到期，他恐怕又要失業了。 路透社
湯瑪斯闊別多時才重返NBA，不過10天合約一到期，他恐怕又要失業了。 路透社

18日才和湖人簽下10天短約的「最強175」湯瑪斯（Isaiah Thomas）重返NBA之路再度受挫，根據美國媒體《The Athletic》報導，湖人接下來將不會和與他續約，湯瑪斯恐怕要再度面臨失業了。

湯瑪斯自這次簽約以來共為湖人打了4場球，平均上場25.3分鐘，場均繳出9.3分、2籃板、1.5助攻，投籃命中率僅30.8％，表現並未特別突出。而且昨天（26日）湖人與籃網的「聖誕大戰」湯瑪斯也未獲上場機會，似乎暗示了湖人已不再需要湯瑪斯。

湯瑪斯在2011年選秀會上被國王挑走，2014-15年轉戰太陽，下季再轉往塞爾蒂克，打出生涯代表作場均28.9分、5.9助攻。之後幾年他流連騎士、湖人、金塊、巫師、鵜鶘等隊，甚至到G聯盟打球，直到這個月才和湖人簽下10天短約。

不過據美媒說法，由於NBA各隊近期都遭受疫情無情肆虐，許多球隊面臨人手不足的窘境，因此湯瑪斯這次不會失業太久，待他與湖人的合約到期，恢復自由身後，預計將會有多支球隊對他表示有興趣。

失業 疫情 美國

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