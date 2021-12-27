快訊

哈囉你好嗎？ 路透2021暖心照片的「阿嬤故事」

掰了心煩疫亂的2021 回顧年度熱門大事件

NBA／季中錦標賽可望實施 最快2022-23球季登場

中央社 / 紐約26日綜合外電報導
NBA總裁席佛對於舉辦季中錦標賽興致高昂。圖為席佛與球迷自拍。 美聯社
NBA總裁席佛對於舉辦季中錦標賽興致高昂。圖為席佛與球迷自拍。 美聯社

體育電視頻道ESPN今天報導，美國職業籃球聯盟（NBA）和球員工會正在討論將一個季中錦標賽納入聯盟的年度行事曆中，這可能會讓現行各隊的82場例行賽少掉4戰。

報導說，若聯盟和球員工會達成協議，這個季中錦標賽可能最快會納入2022-23年球季行事曆中。

雙方正在討論的這項提案涉及全聯盟30支球隊。部分例行賽的成績將決定哪些球隊能參加這個季中錦標賽。根據ESPN報導，屆時在指定時間內戰績最好的8支球隊，將可以參加假期前會打完的單淘汰季中錦標賽；至於例行賽將縮減為每隊打78場例行賽，而非現行的82場。

季中錦標賽將提供球員財務上的獎勵，包括最終獲勝的球隊每名球員可獲100萬美元的獎金。不過報導說，聯盟必須在電視轉播與贊助收入上可能的獲益，以及球隊減少比賽可能會有的損失之間權衡比較。

路透社報導，NBA總裁席佛（Adam Silver）十分熱衷於這個舉辦季中錦標賽的想法，也親自觀察歐洲的足球迷是如何接受那些在職業聯賽球季中舉行的盃賽。

美國國家籃球協會球員工會（National Basketball Players Association, NBPA）預料將於明年2月在克里夫蘭的明星週期間舉行的冬季會議上，深入討論這個議題。

NBA

延伸閱讀

NBA／連4場破30分仍獨木難撐 詹姆斯：努力做好自己

NBA／耶誕大戰同場大三元寫新猷 哈登、衛少兩樣情

華北最大 NBA天津旗艦店 開業

10天短約復出？ 56歲傳奇射手米勒笑開條件

相關新聞

NBA／季中錦標賽可望實施 最快2022-23球季登場

體育電視頻道ESPN今天報導，美國職業籃球聯盟（NBA）和球員工會正在討論將一個季中錦標賽納入聯盟的年度行事曆中，這可能...

NBA／耶誕射日 勇士返龍頭

耶誕大戰重量級對決，勇士隊看板球星柯瑞在客場毫不手軟，對太陽隊之戰攻下全場最高卅三分，率領勇士以一一六比一○七獲勝，重返...

NBA／耶誕大戰同場大三元寫新猷 哈登、衛少兩樣情

昔日搭檔哈登（James Harden）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）在今天比賽中各自繳出大三元表現，成為聯盟耶誕大戰歷史上首度出現同場大三元的對手組合。不過湖人主場逆轉失敗讓籃

NBA／爵士3將合砍80分 耶誕大戰力退殘陣獨行俠

耶誕大戰面對多名主力觸發健康安全協議的獨行俠，陣容完整的爵士卻是面臨苦戰，前三節打完雙方呈現平手，直到第四節才靠著更好的命中率逐漸擺脫對手糾纏，在主場以120比116取得3連勝，也是最近15場比賽的1

NBA／今日戰績表 渡邊雄太演出雙暴龍仍大敗給騎士

NBA今日戰績表 魔術 83:93 熱火 暴龍 99:144 騎士 76人 117:96 巫師 灰熊 127:102 國王 鵜鶘 : 雷霆 活塞 : 馬刺 溜馬 : 公牛 金塊 : 快

NBA／波特關鍵跳投建功 柯爾笑稱：都是我的功勞

湯普森（Klay Thompson）無緣在耶誕節前回歸，球隊因疫情和傷病關係也少了維金斯（Andrew Wiggins）、波爾（Jordan Poole）、伊古達拉（Andre Iguodala）、李

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。