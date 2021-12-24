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渡邊雄太靠苦練贏合約 挑戰NBA亞洲第二人

聯合新聞網 / 特約記者李亦伸
渡邊雄太(18號)把握住暴龍主力球員缺席的機會，在場上力求表現，近3戰有2場得到12分，另1場則是送出3個火鍋。 美聯社
渡邊雄太(18號)把握住暴龍主力球員缺席的機會，在場上力求表現，近3戰有2場得到12分，另1場則是送出3個火鍋。 美聯社

日本27歲NBA球員205公分前鋒渡邊雄太進入生涯第四季，逐漸在多倫多暴龍打進輪換陣容，站穩腳步。渡邊雄太今年在暴龍場均6.7分、4籃板，每場替補出賽19.5分鐘，都是生涯最高，最近三戰每場至少出賽21分鐘，成為暴龍板凳主要替補之一，三分球命中率3成6，可以扛小前鋒、大前鋒，水準以上防守對位能力贏得暴龍教練諾斯信賴。

渡邊雄太上季在暴龍隊友華生(Paul Watson)說：「渡邊雄太練球超認真，他永遠是球隊第一個到訓練球場，最後一個走的球員，這是他成功的原因」。

2018年NBA新人選秀會落選，渡邊雄太比任何人花更多時間在訓練，敬業態度讓人印象深刻，他從不在乎上場時間和角色，只要上場他就全力以赴，保持專注為球隊做出貢獻。

渡邊雄太跟林書豪一樣在NBA選秀會中落選，只能靠短期打工時在板凳上等待機會，渡邊雄太從灰熊到暴龍，等的比林書豪更久。 美聯社
渡邊雄太跟林書豪一樣在NBA選秀會中落選，只能靠短期打工時在板凳上等待機會，渡邊雄太從灰熊到暴龍，等的比林書豪更久。 美聯社

渡邊雄太今年4月20日靠著自己努力「贏得」暴龍正式合約，渡邊雄太媽媽激動得快要哭泣。渡邊去年季前跟暴龍先簽下一分Exhibit10合約(過渡型合約)，接下來轉換為雙向合約，季末再拿到正式合約，渡邊雄太證明自己能在NBA競爭，並且是合格NBA球員。

暴龍球團媒體新聞發布特別載明渡邊雄太是「贏得」正式合約，並非「給予」。「Exhibit 10」合約是一年底薪無保障，不得提前續約或重簽，轉成雙向合同可再繼續轉為NBA正式合約。

今年九月渡邊雄太為日本國家隊出席東京奧運，日本男籃無緣晉級複賽後，渡邊雄太休息幾天馬上飛回美國自主訓練，為NBA新賽季備戰。

日本還有另一名NBA球員八村壘效力華盛頓巫師，八村壘是混血球員，渡邊雄太可以說是NBA球員日本第一人，未來的亞洲第二人，亞洲NBA球員第一號人物是姚明

姚明(左)是NBA史上最佳亞洲籍球員，易建聯(右)原本可排名第二，但應該遲早會被渡邊雄太超越。 歐新社資料照片
姚明(左)是NBA史上最佳亞洲籍球員，易建聯(右)原本可排名第二，但應該遲早會被渡邊雄太超越。 歐新社資料照片

亞洲NBA球員最頂尖就是姚明，渡邊雄太目前的表現和展現出來的能力會不會是亞洲球員在NBA極限？其實未必，渡邊雄太在NBA生涯才剛要起步，只要保持每場出賽近20分鐘能量，角色穩定，渡邊雄太在暴龍還有上升空間。渡邊個人能力、數據將會隨著比賽更多，經驗累積，出手選擇更好，比賽節奏更穩定，他有能力打出場均接近10分、6籃板場均表現。

暴龍鋒線人才濟濟相當擁擠，先發前鋒席亞康、阿努諾比、巴恩斯是核心主力，替補鋒線米哈柳克、布徹、阿丘瓦都有特殊功能性，六名前鋒身高都在201公分到206公分之間，渡邊雄太需要打出最佳表現和競爭力，才能掙得有限上場時間，競爭異常激烈。

渡邊生涯前兩季在灰熊，幾乎沒有上場時間和角色，一共出33場，打的都是垃圾時間。上季在暴龍打了50場，場均出賽14.5分鐘，每場貢獻4.4分、3.2籃板，三分球命中率4成，渡邊憑著這樣的表現打動暴龍管理階層，為自己正名同時贏得正式合約。

暴龍鋒線好手眾多，渡邊雄太(左)要能贏得教練信任是相當不容易。 美聯社
暴龍鋒線好手眾多，渡邊雄太(左)要能贏得教練信任是相當不容易。 美聯社

隨時上場時間增加，穩定進入暴龍輪換陣容，渡雄雄太還有機會拚出更好數據，打出更好表現，經驗和適應比賽節奏是渡邊最重要養分，也是他打出更好表現基礎。

渡邊雄太有實力和本錢可以在NBA任何一支球隊打進輪換陣容，他真正NBA生涯才剛要開始。

暴龍 姚明 渡邊雄太

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