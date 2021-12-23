跌下神壇的MVP 衛斯特布魯克有三大問題

過往能夠支手扛著球隊過關的衛斯特布魯克（Russell Westbrook），在離開雷霆之後是每況愈下。生涯所到之處，眼下幾乎都成了廢墟。雷霆和火箭已經安躺在重建的谷底，湖人目前也是欲振乏力。在不斷轉隊的過程中，衛少一路跌下了神壇。而今，還有誰記得他是2017年的MVP，曾四度締造大三元球季（2016-2019年在雷霆連三季，以及2020-21年球季在巫師）？究竟衛少遇上了什麼問題，讓他不再像過去那樣呼風喚雨？

總體來說，有三個令他頭大的問題彼此交纏著，不只困擾著他，也妨礙了湖人的戰績。這三個問題分別是：年紀老大，形象衝突和習慣難改。

一、年紀老大

過去的就讓它過去吧，衛斯特布魯克(右)已不再是以前那個少年，體能沒有那麼勁爆，應該改叫老衛了！ 美聯社

戰力隨著年齡老化而退化，這是任何球員都無法扭轉的劣勢。衛斯布特魯克今年已經33歲了，早已不再是當年青春無敵的雷霆四少之一，而「衛少」這個稱號對他也愈來愈不合襯。

年紀給衛少帶來的問題，並不是健康狀況不佳而造成出賽數減少。從紀錄來看，衛少滿30歲之後，還從未連續缺賽超過三場，先前在火箭及巫師都只有技術性地固定輪休，沒有傳出重大傷病，而本季迄今，更是湖人陣中唯一全勤的不動先發。

老化的問題，在於衛少只能勉力保住個人各項數據的水準，但對於球隊戰績的實際貢獻程度，已經隨著年紀的增長而走下坡。現在的衛少在場上打得愈久，反而對團隊的戰力更不利。就以前一場湖人對上太陽之戰為例，上半場還一度呈現拉鋸，最終卻以18分慘輸給西區第一的對手。衛少拿下22分，僅次於詹姆斯（LeBron James），但衛少的上場時間（37分鐘）卻是全隊之冠。

二、形象衝突

衛斯特布魯克離開雷霆之後，三年換了三支球隊，失去了球隊招牌球星的美好形象。 歐新社資料照片

衛少並不只是靠著勁爆的體能在打球，更是憑藉著自己強大的心理素質，樹立起強悍的球風，支持他在場上不斷拚搏。衛少的情緒鮮明，經常能靠著精神力壓迫對手，同時鼓舞隊友。而他在場外的形象也一樣特立獨行，從媒體發言到場外穿搭，早些年的衛少就是能展現出專屬於他自己的調調。那時在杜蘭特（Kevin Durant）等老戰友一一出走之後，他在雷霆更建立起了忠心留守的形象，成功地讓各界的目光聚焦在他一人身上。

不過，在經歷過一年一換的轉隊之後，這樣的忠誠形象已經被淘洗殆盡。取而代之的，是衛少再也無法定下來的浪人風格，而過去幾年，好像他在哪裡都待得不開心。他的一言一行即使依舊有型，卻因為失去了場上的實績支撐和場外的球迷追捧，而變得不再那麼吃香和風光。

這樣的形象衝突，在衛少的心裡產生了矛盾的壓力。以前擁有廣大的球迷基礎，讓他可以充滿自信地表現自己，現在卻是動輒得咎，被人指著鼻子罵。兩相對照，衛少的處境確實不可同日而語。

三、習慣難改

衛斯特布魯克(左)在雷霆長期以來都是球隊配合他的打法，轉隊後很難改變習慣，本季想融入詹姆斯(右)的作戰體系，明顯出現很大的困難。 美聯社

真正的大問題，恐怕還是衛少積習難返。以他拿過MVP的身段，早已習慣以球隊第一人的身份來掌握話語權，然而到了火箭得聽哈登（James Harden）的，到了巫師要聽比爾（Bradley Beal）的，到了湖人更要聽詹姆斯的。他當家做主的習慣一直改不掉，也間接讓他不斷地換球隊。

而衛少習慣包攬全局的打法，也是讓他表現下滑的原因。不該由他去搶的籃板和多餘的傳球助攻，這些以往在原生球隊都是會被包容的行為，雷霆甚至是鼓勵著他去追求大三元，隊友們也都有默契地幫助他成就紀錄。在他離開雷霆之後，只有在巫師時期獲得前教頭布魯克（Scott Brooks）的支持，衛少才有機會這麼打。但最後的結果，卻是他和總教練一起走人。

無法改掉這些習慣，讓衛少在適應新的隊型、隊友和戰術系統時出現麻煩。過去這四季，衛少每一年都是在試著融入一支全新的球隊。每一名總教練的戰術思維，衛少需要一一深入理解之後，才能徹底發揮主控的角色機能。然而，現在擔任控衛的他，無論在理解比賽、帶動球隊、成就隊友和協同防守上，都無法像過去雷霆時期那樣有效率。

這三大問題，互相影響也彼此關聯。說實在的，年紀雖然不能改變，但習慣可以改，而形象也能隨之重塑。只是衛少想要重新翻身，其辛苦的程度，並不亞於隊中另一個力求重生的湯馬斯（Isaiah Thomas）。接下來就看衛少能不能克服這些問題，在重新爬上個人頂峰的同時，也把湖人給一併推升上去。