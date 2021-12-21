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NBA／柯爾接掌兵符 率美國男籃巴黎奧運拚5連霸

中央社 / 舊金山20日綜合外電報導
Steve Kerr（左）。 美聯社
Steve Kerr（左）。 美聯社

美國職籃NBA金州勇士教頭柯爾（Steve Kerr）今天正式獲任命為美國男籃征戰2024年巴黎奧運的總教練。

56歲的柯爾曾在球員時期獲得5枚NBA總冠軍戒，執教後3次率隊奪冠。

傳奇教頭波波維奇（Gregg Popovich）今年8月率NBA球星組成的美國男籃隊在東京奧運奪下金牌，柯爾當時是他身邊的助理教練。

柯爾說：「能代表我們的國家，我感到十分榮幸。這是令人興奮的機會，我也很期待迎接挑戰。」

柯爾率領NBA金州勇士在2015年、2017年及2018年奪下總冠軍，並在2015-16球季讓勇士在例行賽奪得史上最佳的73勝，可惜在總冠軍賽不敵克里夫蘭騎士。

柯爾在球員時期曾與喬丹（Michael Jordan）率領的芝加哥公牛一起在1990年代拿下3座總冠軍。柯爾之後轉投聖安東尼奧馬刺，在波波維奇麾下作戰，並於1999年和2003年兩度隨隊奪冠。

柯爾今天接掌美國隊的兵符後，他的教練團也儼然成形，陣中的助理教練包括鳳凰城太陽教頭威廉斯（Monty Williams）、邁阿密熱火教頭史普斯塔（ErikSpoelstra）及岡薩加大學（Gonzaga University）教頭費攸（Mark Few）。

由許多NBA中極具天賦球員組成的美國隊已在奧運完成4連霸，近8屆奧運也已帶走7面金牌。美國男籃也在近3屆世界盃拿下2座冠軍。

柯爾 NBA 勇士

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