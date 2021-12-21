33歲老將「陽」氣足再進化 麥基打出生涯顛峰

鳳凰城太陽打出24勝5敗隊史最恐怖開季戰績，聯盟第一，比聲勢如日中天的金州勇士24勝6敗更加出色。已經有許多NBA專家開始真正關注太陽，甚至認為太陽至少可以打進西區決賽。

太陽陣容結構組成更合理更沒有漏洞，全隊有八人場均得分達二位數(10+)，團隊攻守俱佳，防守效率第二，進攻效率第六，核心主力和輪換陣容沒有重大傷病，36歲保羅更是太陽決勝期關鍵先生和第四節先生，太陽得分王布克是聯盟最犀利進攻武器和單打高手之一。

除了防守一流，進攻效率絕佳，保羅是聯盟最出色帶隊領袖，布克是聯盟最犀利進攻得分武器，太陽擁有絕對優勢就是超優質鋒線，攻防兩端都能形成對位優勢和防守屏障。太陽中鋒艾頓、卡明斯基、麥基，都在211公分以上，速度、經驗、協防一流，能拉開空間、擅長擋拆吃餅，前鋒克勞德、布里吉斯、強森都是3D鋒線搖擺人，結構組成充滿韌性，速度、高度、對抗性兼俱，足以展現無限換防優勢。

太陽上季在總冠軍賽以2：4不敵公鹿，老將保羅(3號)沒去抱詹皇之腿，留下來打拚的決定看來看正確，本季他與布克(1號)、艾頓(22號)的搭配默契更加純熟，而其他隊友也非常適合現有的隊型。 歐新社資料照片

太陽開季兩個月戰績一路竄升，上周開始取代勇士，戰績衝上聯盟第一，太陽展現出陣容、結構、配置完整性不僅更勝勇士，甚至更優於東區籃網、公鹿、熱火、公牛等爭冠球隊。

這也是為什麼布克場均得分下滑，保羅場均得分22.9分(近五年最低)，保羅場均得分14.4分(16年生涯最低)，但太陽戰力和團隊攻防卻一路上升關鍵，太陽角色球員、陣容結構、板凳深度遠勝聯盟其他29支球隊。

今年太陽最搶眼球星肯定是保羅，如果保羅很健康，季後賽能在每個系列賽保持體能強度和健康，太陽至少可以打進西決，只要不提前遇上勇士。如果保羅還能熬過季後賽系列G5、G6、G7，保持單打效率和個人狀況，太陽最終奪冠也不會讓人意外。

太陽與勇士很可能在本季的西區冠軍賽碰頭，不論是誰贏，最後可能都成為總冠軍得主。 歐新社資料照片

今年太陽陣中最特別，最讓人喜愛又充滿驚奇球員是33歲替補中鋒麥基。麥基生涯前10年就是「俠客」歐尼爾電視節目每周五大烏龍球第一男主角，麥基飽受俠客謑落、訕笑、譏諷，幾度失去打球信心，甚至不敢上街。

2017、2018年兩個賽季麥基在勇士得到「新生」，麥基在勇士體系和柯瑞光環下，充分展現他的封蓋、籃板能力和團隊球員性格，幫助勇士完成二連霸。麥基不計角色、上場時間和球權，先發、替補兩相宜，他在勇士重新證明自己是一個出色角色球員，能護框、適應各種體系，稱職扮演總冠軍球隊中鋒角色。

2019年麥基去了湖人，成為詹姆斯隊友，麥基出賽75場其中62場先發，場均12分、7.5籃板，打出生涯最完美一季。可惜湖人因為下半季詹姆斯傷停，麥基的表現沒有得到更多重視。

麥基(左)在勇士的兩季，是他職業生涯得到新生的重要階段，但真正將實力發揮出來，則是轉隊到湖人之後。 歐新社資料照片

2020年麥基在湖人68場先發，場均出賽16.6分鐘，每場貢獻6.6分、5.7籃板，順利幫助湖人奪冠，成為詹姆斯最佳護法。但湖人卡著薪資，沒辦法用高於老將底薪留住麥基，麥基前往騎士、金塊流浪一季。2021年夏天，麥基意外得到太陽年薪500萬美元報價，他決定拒湖人，加入太陽。

太陽先發中鋒是艾頓，麥基最多就是二線替補，因為一線替補中鋒是213公分卡明斯基。但太陽用500萬美元年薪肯定麥基身價和能力，麥基也願意在板凳上隨時做出貢獻，就像當年在勇士、湖人奪冠那樣，不計出賽時間和先發、替補，只想為球隊贏球，跟隊友一起奮戰。

卡明斯基今年只出賽9場就傷停，麥基很幸運得到更好空間和出賽機會。麥基今年在太陽場均只出賽16分鐘，每場可以貢獻10.9分、7.5籃板，球員效率值( PER)26.22全隊最高。保羅當然是幫助麥基成為更好球員，33歲還在進化最主要關鍵，但麥基隨勇士、湖人三度奪冠歷練和累積籃球智慧、團隊至上信念，才是幫助麥基成為NBA一流長人最大底氣。

別再看俠客頻頻拿麥基當消遣，也不要再譏諷或看衰麥基，麥基正在太陽打出生涯效率最高一季，證明自己貨真價實。