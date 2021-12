NBA／詹姆斯想3度重返騎士？ 美媒爆：這是公開的秘密

湖人休賽季進行大補強,期望與原有的戴維斯(Anthony Davis)、老將詹姆斯(LeBron James)組成奪冠陣容,不過湖人隊開季至今戰績普普,目前僅排在西區第七,美國媒體《Ballsack Sports》近日還爆料,一名東區球隊主管透露詹姆斯想重回騎士。

《Ballsack Sports》引述一名東區球隊主管的話在推特上爆料,「這件事在聯盟中已經不是秘密了──詹姆斯想回騎士。他很喜歡騎士現在的年輕球員、教練團及組織,他就快要退出湖人了,他不想再繼續為了這支球隊奉獻自己的身體?」

對於這個爆料,詹姆斯目前仍未回應,但他和湖人的合約將持續至2023年夏天,如果在那之前他就想回騎士必須透過交易,更大的問題還在後頭,騎士要用誰換來「詹皇」呢?

2003年,詹姆斯以狀元之姿加盟家鄉球隊騎士,他在那裡待了7季但始終一冠難求,2010年轉投熱火,第二個賽季就拿下總冠軍,2014年詹姆斯「鳳還巢」回到騎士,幫助騎士拿下隊史首冠,2018年又再度離開騎士,轉戰西區湖人隊。

Eastern Conference Exec: “LeBron wants to go back to Cleveland.”



Is the LeBron era in L.A. finished? pic.twitter.com/uVwgFedOIu