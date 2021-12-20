NBA／詹姆斯想3度重返騎士？ 美媒爆：這是公開的秘密
湖人休賽季進行大補強，期望與原有的戴維斯（Anthony Davis）、老將詹姆斯（LeBron James）組成奪冠陣容，不過湖人隊開季至今戰績普普，目前僅排在西區第七，美國媒體《Ballsack Sports》近日還爆料，一名東區球隊主管透露詹姆斯想重回騎士。
《Ballsack Sports》引述一名東區球隊主管的話在推特上爆料，「這件事在聯盟中已經不是秘密了──詹姆斯想回騎士。他很喜歡騎士現在的年輕球員、教練團及組織，他就快要退出湖人了，他不想再繼續為了這支球隊奉獻自己的身體？」
對於這個爆料，詹姆斯目前仍未回應，但他和湖人的合約將持續至2023年夏天，如果在那之前他就想回騎士必須透過交易，更大的問題還在後頭，騎士要用誰換來「詹皇」呢？
2003年，詹姆斯以狀元之姿加盟家鄉球隊騎士，他在那裡待了7季但始終一冠難求，2010年轉投熱火，第二個賽季就拿下總冠軍，2014年詹姆斯「鳳還巢」回到騎士，幫助騎士拿下隊史首冠，2018年又再度離開騎士，轉戰西區湖人隊。
Eastern Conference Exec: “LeBron wants to go back to Cleveland.”— Ballsack Sports ® (@BallsackSports) December 18, 2021
Is the LeBron era in L.A. finished? pic.twitter.com/uVwgFedOIu
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