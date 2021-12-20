玩球還是玩命？變種病毒肆虐NBA正面臨停擺

有關注NBA賽事的朋友都注意到，隨著全美疫情高昇、確診病例增加，各隊缺賽人數持續攀升，甚至不乏一些主力。這種競賽模式，不單影響戰力平衡，甚至危及選手與觀賽群眾健康，NBA聯盟正討論對健康和安全協議（Health-and-Safety Protocol）的修正，包括陣容擴展選項。不過，這是對的嗎？聯盟是否輕忽疫情嚴重性，選擇冒著更大風險推動球季？

根據體育媒體 The Athletic 記者察拉尼亞 (Shams Charania) 披露，在列入停賽名單中的球員裡，有多人是感染Omicron 變種，這是感染力更強、更致命的病毒，相當地具有破壞性。ESPN的記者、有「沃神」暱稱的沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski） 表示，克里夫蘭騎士隊有五人檢測陽性，他們難以湊出完整隊伍打後面的比賽。

NBA應該正視問題考驗暫時停賽，以病毒肆虐的程度觀之，任何一場大型比賽均可能助長變種病毒的擴散，威脅公眾安全。 美聯社

另一方面，確診人數不斷增加，芝加哥公牛隊已有兩場因排不出陣容而取消。在12月19日對洛杉磯湖人隊的比賽，球團勉強擬出一份臨時名單，總共只有九人可輪替。本季被看好奪冠的布魯克林籃網隊，三大巨頭杜蘭特（Kevin Durant）、哈登（James Harden）和厄文（Kyrie Irving）都測出陽性無法登場，試問這比賽意義何在？真能反映各隊實力嗎？聯盟多少意識到嚴重性，從上周五起對沒打補強針（Booster）的球員設限，包括比賽當天上午的練習。一旦檢測陽性立即隔離，直到10 天後或 24 小時內兩次 PCR 陰性才放行。

疫情遍及的範圍不單球員，包括各隊教練與職員。印第安納溜馬隊的教練卡萊爾（Rick Carlisle）、國王隊教頭教練簡崔（Alvin Gentry）、多倫多暴龍隊總裁尤基利（Masai Ujiri），及洛杉磯湖人隊的佛蓋爾（Frank Vogel），均因檢測結果陽性遭到隔離。在這情況下，即使球員陣容完整，也將因主帥缺陣影響到戰術執行與調度。

波及範圍還包括各隊的教練、管理層和職員，NBA目前已經有總裁、總教練等均因檢測出現陽性而被隔離。圖為溜馬總教練卡萊爾。 美聯社

變種病毒肆虐每一個角落，球館是否開放群聚也將面臨天人交戰。在加拿大多倫多市境內的暴龍隊主場宣布，將入場觀賽人數降到50% 以下，隸屬的G 聯盟亦將比照辦理，以避免職業球賽變成感染源、助長疫情擴散。但是，其他球隊要不要跟進目前屬未知數，在我看到的是聯盟偏向讓球季進行，而不是以公眾健康為首要研議停賽。

暴龍主場為預防病毒的傳播，果斷將進場人數減為一半。 美聯社

比賽和相關收入的驅使，讓這個商業聯盟難以果斷行事，即使內部也認為這是愚蠢的決定。說實話，假設現在乾脆的停賽，或許明年2月後還能研議恢復。大家需要停下腳步，正視變種病毒在傳播中，我們要學會安全的恢復球季，而不是用殘缺陣容消化剩餘賽事。

我不是針對NBA，這陣子美國電視都有Omicron的肆虐疫情，包括NFL美式足球聯盟，同樣遭到波及，克里夫蘭布朗隊和華盛頓隊均超過十人確診，聯盟緊急頒佈口罩令和禁止室內聚會規定。 冰上曲棍球聯盟亦同，卡羅萊納颶風隊和明尼蘇達狂野隊均因疫情關係取消比賽。大學籃球聯賽從上周三至今，取消一系列賽事，主要是受疫情擴散導致。

美國民眾對2020 年 那段自主封城的日子充滿抗拒，沒有體育競賽和演唱會，每天活在恐懼中。20個月過去，人們以開放態度投入大型活動，對疫情放鬆警惕。在千人甚至萬人活動上，仍有疫情感染的案例，多數人選擇視而不見，拒絕相信病毒還在周遭。但是，在政府、商業聯盟官員的角度，他們不應選擇性相信疫情遠去，彷彿大流行已經結束。Omicron比起過往更凶猛、更致命，誠如華盛頓大學的健康指標與評估研究所教授莫克達德（Ali Mokdad ）所說，這變數病毒就像山林野火，正在肆虐全世界。