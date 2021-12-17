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莫聽籃網穿林打葉聲 欣見老杜吟嘯且徐行

聯合新聞網 / 林文
籃網從開季至今面臨風風雨雨，眾多傷兵、低潮接連出現，各種唱衰的言論不絕於耳，其實聽聽就好，近來看老杜出手如龍乾坤撼動，一嘯破蒼穹，籃網現在還是東區第一！ 美聯社
籃網從開季至今面臨風風雨雨，眾多傷兵、低潮接連出現，各種唱衰的言論不絕於耳，其實聽聽就好，近來看老杜出手如龍乾坤撼動，一嘯破蒼穹，籃網現在還是東區第一！ 美聯社

目前排名東區第一的布魯克林籃網，近十戰奪下七勝，生涯邁入第14個年頭的杜蘭特(Kevin Durant)更在日前對上活塞的球賽中狂飆本季聯盟最高的單場51分並率隊逆轉取勝。

籃網帳面上擁有杜蘭特、哈登(James Harden)、厄文(Kyrie Irving)三巨頭，加上過去生涯有顯赫資歷的米爾斯(Patty Mills)、葛里芬(Blake Griffin)、艾德里奇(LaMarcus Aldridge)，米爾賽普(Paul Millsap)。陣中還有射手哈里斯(Joe Harris)、22歲長人的克拉克斯頓(Nicolas Claxton)，看似組成星度與名單深度兼備的奪冠列車準備來衝擊總冠軍，但實際配合起來卻不如想像中美好，最後還是得仰賴大哥杜蘭特。

賽季開打以來，先是主力後衛厄文拒絕接種疫苗而鬧出滿城風雨，三巨頭合體形同空談。隨著例行賽的進行，球隊也是大小傷兵不斷，厄文、哈登、哈里斯的交易風聲也是時有所聞，日前更傳出76人仍不放棄交易哈登的機會，籃網內外紛擾不斷。

厄文對疫苗的態度還是堅若磐石，說不打就不打。NBA回不去，只能到NCAA去看別人比賽。時間久了，球迷也就逐漸忘了他的存在。 路透社
厄文對疫苗的態度還是堅若磐石，說不打就不打。NBA回不去，只能到NCAA去看別人比賽。時間久了，球迷也就逐漸忘了他的存在。 路透社

所幸，籃網陣中還有真核心杜蘭特，他職業生涯十多年來如一日，目前帶領著球隊在東區居於領先地位。

杜蘭特大傷後反創生涯巔峰 籃網真核心當之無愧

33歲的杜蘭特生涯已經多次證明，不論他在哪個球隊，他就是一貫簡單高效率的打法，即便過去第一次轉隊加盟勇士，曾在初期被譏為抱團，被支持的球迷倒戈，甚至場內外要適應共享球權，角色定位與關注度等等。 但是杜蘭特努力用實力讓那些流言蜚語灰飛煙滅。他為勇士摘下冠軍，豪奪總冠軍賽MVP，季後賽帶著傷勢硬拚，不顧一切的替球隊付出，而導致更嚴重，足以影響他生涯長度的的阿基里斯腱傷勢。 杜蘭特對於勝利的渴望，他的拚戰企圖心絕不是常人所能想像的。

消失在球場上一年半，經歷生涯最嚴重的傷勢，轉戰東區的杜蘭特一場球未打，未來職業生涯後期就先蒙上一層陰影。許多專家評估杜蘭特復出若能發揮全盛時期八成功力就足以驚艷，殊不知更讓世人震驚的是，杜蘭特看起來就像沒受傷過。

杜蘭特無論是上季正式身披籃網球衣，以戰養戰的例行賽35場，斬獲場均26.9分7.1籃板5.6助攻。或是在奧運期間，美國隊首場就敗給法國，面臨賽會期間沒有金牌等同失敗之旅的巨大壓力，也都在杜蘭特逐場加溫且穩定發爆下再收下一面奧運金牌。

杜蘭特(中)的神級中距離跳投，不但在奧運男籃救了美國，現在又把一張破網完整補起來，實在很難想像他曾經養傷一年半才復出！ 美聯社
杜蘭特(中)的神級中距離跳投，不但在奧運男籃救了美國，現在又把一張破網完整補起來，實在很難想像他曾經養傷一年半才復出！ 美聯社

杜蘭特花不到一年的時間，從重新站上睽違多時的球場，到高強度季後賽、奧運會的認證，他的巔峰期絕不嘎然止於那年的阿基里斯腱傷勢。

若沒有杜蘭特 籃網根本形同散沙

本季杜蘭特的個人新聞版面可能不及締造歷史的柯瑞來的那麼多，但是球季初期盤據得分王的柯瑞都已經下滑到聯盟第四的單場26.9分了，杜蘭特老兄卻穩穩地以29.6分位居聯盟得分王。

籃網若是沒有杜蘭特作為核心中的核心，即便名單攤開一看看似豪華，但想必是一盤散沙，絕對不會是今天這番風貌。 厄文的麻煩事不提，哈登季初飽受吹判尺度改變之苦，痛失罰球機會讓他節奏大亂，好似不會打球了一般，截至目前為止雖然狀態提升，傳球、籃板等方面有所貢獻，但投籃命中率40%，三分球僅33%，場均20.8分，創下至火箭時期十年來最低的紀錄。

哈登(右)吃下厄文的控球任務，又面臨NBA買犯規則的修改，讓他的表現出現大幅下滑，近期又被隔離，真的是禍不單行。 美聯社
哈登(右)吃下厄文的控球任務，又面臨NBA買犯規則的修改，讓他的表現出現大幅下滑，近期又被隔離，真的是禍不單行。 美聯社

唯獨杜蘭特在攻守兩端穩定的貢獻，扛著球隊前進，從10月籃網的57%勝率，11月大幅躍進到78%，本月以來也有71%的頂級強隊表現。

杜蘭特本季出賽時間上升到36.9分鐘，創下七年來新高，進攻方面他沉穩、致命的死之中距離不曾離開過。杜蘭特的球風可適應多種陣型，絕對是教練團最信賴的王牌。杜蘭特花招不用多，光是無死角的投籃範圍，遠投近切拋投樣樣來的得分武器就足以把對手射爆，而他於決勝時刻帶給球隊的安定感，充分體現他超級球星的價值。

過去他選擇轉隊拿了快速通關的奪冠門票，但歷史的各項偉大事蹟證明，杜蘭特本身就是開啟渦輪的重要因子，至今在籃網更是圓夢列車的列車長，傷後更創生涯顛峰這真的是天選之人才有的能耐了。

杜蘭特(左)若是還留在勇士，打得再好也會在柯瑞(右)的超級光環下大為失色，只能戴起大哥送的勞力士，過著有錢人樸實無華且枯燥的生活。當大腿哥不如當大哥，若能帶領籃網拿到冠軍，更能增加他的歷史地位！ 歐新社資料照片
杜蘭特(左)若是還留在勇士，打得再好也會在柯瑞(右)的超級光環下大為失色，只能戴起大哥送的勞力士，過著有錢人樸實無華且枯燥的生活。當大腿哥不如當大哥，若能帶領籃網拿到冠軍，更能增加他的歷史地位！ 歐新社資料照片

籃網若能處理掉厄文這個麻煩人物也是好事，替杜蘭特的球賽中帶來實質的幫手，對於籃網衝擊季後賽，挑戰更高殿堂才是真的有助益。

與林文一起暢談籃球

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