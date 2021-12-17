馬刺天賦不足成長有限 波波維奇演出最後一舞？

馬刺12月16日在主場115：131被黃蜂痛宰，馬刺最多落後30分，黃蜂投籃命中率5成9，三分球命中率5成3，全場命中18個三分球，第三節還沒打完，但比賽情勢早已確定。馬刺輸球過程、雙方數據在在顯示馬刺缺少競爭力，馬刺沒有統治力球星，團隊天賦有限，只要防守出現缺口，對位出現裂痕，馬刺就很難挽回局勢。透過比賽我們可以看見馬刺教練波波維奇臉上「超嚴肅」神情，那種嚴肅非常深層。

波波教練很清楚他手裡的兵，可以打得出手的牌，能夠玩跟對手周旋的層次非常有限。馬刺沒有球星，沒有王牌，沒有統治級核心球員，波波的球隊已經沒有鄧肯、帕克、吉諾布里，也沒有艾德里奇、德羅展這層級球星，波波只能盡力從板凳挖掘最大潛能，教會年輕球員打好團隊合作，建立正確打球方式和觀念。

原來根本不會跳投、沒有外線196公分後衛墨瑞，今年成長為場均17分、8籃板、8助攻全能控球，二年級小前鋒強森場均14.7分、8籃板，除了身高幾乎沒有攻防特長技能中鋒波托場均12.3分、8.8籃板，都是超越球員天賦傑作。馬刺全隊有七人得分至少10分以上，波波希望把馬刺打造成「平民球隊」，全民皆兵，靠團隊籃球籃球和防守打出信心，創造未來。

馬刺後衛墨瑞(左)五個球季來一直都有顯著的進步，本季表現已相當全面，似乎即將破繭而出成為大球星，但其他球員還有待成長，難以讓馬刺成為有競爭力的球隊。 美聯社

但天賦如此平分，沒有一個球星的「平民球隊」放在現代NBA，幾乎寸步難行，即使執教能力一流，公認是NBA最佳教練代表波波教練，也很難點石成金變出花樣。輸黃蜂，馬刺戰績10勝17敗勝率3成7，西區第12，距離季後賽附加賽西區第10國王12勝17敗只有兩場勝利，賽季尚未過半，馬刺並未絕望。

輸黃蜂已經不只是馬刺球員努力不夠、防守不濟、經驗太嫩問題，馬刺缺少的球星，平凡的天賦，以及看不見更難量化「贏球元素」，讓波波教練無力回天。72歲波波教練帶領馬刺連續22季打進季後賽(NBA史上最長紀錄)，贏得五座NBA總冠軍，馬刺上次打進季後賽是2019年，2020、2021連續兩季馬刺都無緣季後賽。

波波教練執教傳奇和個人魅力深植人心，波波季初說過一席感人的話：「能夠帶領馬刺年輕球員成長，看著他們學習投入比賽，接受各種挑戰，一起努力突破現況，我很享受這種樂趣」。

馬刺前鋒強森(左)也是連三季都有進步，但這種與墨瑞同樣「平民式」的成長稍嫌太慢，難以跟上各大抱團強權的飛奔速度。 美聯社

馬刺防守效率排名第13，還算OK，但進攻效率第22，三分球命中率不到3成5，每場罰球不到18次，全隊沒有一人場均得分超過18分，透過進攻數據、進階分析、比賽內容不難理解，馬刺是典型平民球隊，這支球隊除了拚命打好防守，打出團隊，現階段經驗、團隊都不成熟，沒有球星的馬刺，很難成為一支勝率五成以上的季後賽球隊。

波波教練再偉大，執教生涯勝場再多，功勳戰績再搶眼，他也沒有這種瞬間神化平民球員的超能力。馬刺倒是有一個讓人好奇的數據，場均助攻28次，聯盟排第2。這支平民球隊人人樂於傳球，學習用正確方式打球，全力求勝團隊至上，傳球和分享球已經成為馬刺全隊比賽最高指導方針。

如此生活30年，直到大厦崩塌！波波維奇從1988年擔任馬刺助教開始，中間只有2年轉去勇士擔任助教，其他執教時間都在馬刺，這個球季恐怕會是他在聖安東尼奧的最後一舞。 美聯社

今年球季很可能是波波教練在馬刺「最後一舞」，馬刺需要啟另一個全新世代，這個新世代開啟之前，波波就會退休。波波一向幽默，像個老頑童，他對執教的樂趣和追逐成功的快樂，那層體會和生活，只有他自己能懂，波波教練會不會到其他NBA球隊執教，誰也說不準。