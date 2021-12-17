快訊

瘟疫消滅老公公？歐美市場的「耶誕老人絕種中」

一輸再輸成習慣？日本在野黨的「魯蛇困境」

馬刺天賦不足成長有限 波波維奇演出最後一舞？

聯合新聞網 / 特約記者李亦伸
眼看馬刺在自家主場遭到黃蜂肆意蹂躪，總教練波波維奇目光移出場上，神情嚴肅地低頭沉思，似乎想要擬定戰術來挽救，但最後結局仍難改變。 美聯社
眼看馬刺在自家主場遭到黃蜂肆意蹂躪，總教練波波維奇目光移出場上，神情嚴肅地低頭沉思，似乎想要擬定戰術來挽救，但最後結局仍難改變。 美聯社

馬刺12月16日在主場115：131被黃蜂痛宰，馬刺最多落後30分，黃蜂投籃命中率5成9，三分球命中率5成3，全場命中18個三分球，第三節還沒打完，但比賽情勢早已確定。馬刺輸球過程、雙方數據在在顯示馬刺缺少競爭力，馬刺沒有統治力球星，團隊天賦有限，只要防守出現缺口，對位出現裂痕，馬刺就很難挽回局勢。透過比賽我們可以看見馬刺教練波波維奇臉上「超嚴肅」神情，那種嚴肅非常深層。

波波教練很清楚他手裡的兵，可以打得出手的牌，能夠玩跟對手周旋的層次非常有限。馬刺沒有球星，沒有王牌，沒有統治級核心球員，波波的球隊已經沒有鄧肯、帕克、吉諾布里，也沒有艾德里奇、德羅展這層級球星，波波只能盡力從板凳挖掘最大潛能，教會年輕球員打好團隊合作，建立正確打球方式和觀念。

原來根本不會跳投、沒有外線196公分後衛墨瑞，今年成長為場均17分、8籃板、8助攻全能控球，二年級小前鋒強森場均14.7分、8籃板，除了身高幾乎沒有攻防特長技能中鋒波托場均12.3分、8.8籃板，都是超越球員天賦傑作。馬刺全隊有七人得分至少10分以上，波波希望把馬刺打造成「平民球隊」，全民皆兵，靠團隊籃球籃球和防守打出信心，創造未來。

馬刺後衛墨瑞(左)五個球季來一直都有顯著的進步，本季表現已相當全面，似乎即將破繭而出成為大球星，但其他球員還有待成長，難以讓馬刺成為有競爭力的球隊。 美聯社
馬刺後衛墨瑞(左)五個球季來一直都有顯著的進步，本季表現已相當全面，似乎即將破繭而出成為大球星，但其他球員還有待成長，難以讓馬刺成為有競爭力的球隊。 美聯社

但天賦如此平分，沒有一個球星的「平民球隊」放在現代NBA，幾乎寸步難行，即使執教能力一流，公認是NBA最佳教練代表波波教練，也很難點石成金變出花樣。輸黃蜂，馬刺戰績10勝17敗勝率3成7，西區第12，距離季後賽附加賽西區第10國王12勝17敗只有兩場勝利，賽季尚未過半，馬刺並未絕望。

輸黃蜂已經不只是馬刺球員努力不夠、防守不濟、經驗太嫩問題，馬刺缺少的球星，平凡的天賦，以及看不見更難量化「贏球元素」，讓波波教練無力回天。72歲波波教練帶領馬刺連續22季打進季後賽(NBA史上最長紀錄)，贏得五座NBA總冠軍，馬刺上次打進季後賽是2019年，2020、2021連續兩季馬刺都無緣季後賽。

波波教練執教傳奇和個人魅力深植人心，波波季初說過一席感人的話：「能夠帶領馬刺年輕球員成長，看著他們學習投入比賽，接受各種挑戰，一起努力突破現況，我很享受這種樂趣」。

馬刺前鋒強森(左)也是連三季都有進步，但這種與墨瑞同樣「平民式」的成長稍嫌太慢，難以跟上各大抱團強權的飛奔速度。 美聯社
馬刺前鋒強森(左)也是連三季都有進步，但這種與墨瑞同樣「平民式」的成長稍嫌太慢，難以跟上各大抱團強權的飛奔速度。 美聯社

馬刺防守效率排名第13，還算OK，但進攻效率第22，三分球命中率不到3成5，每場罰球不到18次，全隊沒有一人場均得分超過18分，透過進攻數據、進階分析、比賽內容不難理解，馬刺是典型平民球隊，這支球隊除了拚命打好防守，打出團隊，現階段經驗、團隊都不成熟，沒有球星的馬刺，很難成為一支勝率五成以上的季後賽球隊。

波波教練再偉大，執教生涯勝場再多，功勳戰績再搶眼，他也沒有這種瞬間神化平民球員的超能力。馬刺倒是有一個讓人好奇的數據，場均助攻28次，聯盟排第2。這支平民球隊人人樂於傳球，學習用正確方式打球，全力求勝團隊至上，傳球和分享球已經成為馬刺全隊比賽最高指導方針。

如此生活30年，直到大厦崩塌！波波維奇從1988年擔任馬刺助教開始，中間只有2年轉去勇士擔任助教，其他執教時間都在馬刺，這個球季恐怕會是他在聖安東尼奧的最後一舞。 美聯社
如此生活30年，直到大厦崩塌！波波維奇從1988年擔任馬刺助教開始，中間只有2年轉去勇士擔任助教，其他執教時間都在馬刺，這個球季恐怕會是他在聖安東尼奧的最後一舞。 美聯社

今年球季很可能是波波教練在馬刺「最後一舞」，馬刺需要啟另一個全新世代，這個新世代開啟之前，波波就會退休。波波一向幽默，像個老頑童，他對執教的樂趣和追逐成功的快樂，那層體會和生活，只有他自己能懂，波波教練會不會到其他NBA球隊執教，誰也說不準。

馬刺 波波維奇 墨瑞

相關新聞

馬刺天賦不足成長有限 波波維奇演出最後一舞？

馬刺12月16日在主場115：131被黃蜂痛宰，馬刺最多落後30分，黃蜂投籃命中率5成9，三分球命中率5成3，全場命中18個三分球，第三節還沒打完，但比賽情勢早已確定。馬刺輸球過程、雙方數據在在顯示馬

莫聽籃網穿林打葉聲 欣見老杜吟嘯且徐行

目前排名東區第一的布魯克林籃網，近十戰奪下七勝，生涯邁入第14個年頭的杜蘭特(Kevin Durant)更在日前對上活塞的球賽中狂飆本季聯盟最高的單場51分並率隊逆轉取勝。 籃網帳面上擁有杜蘭特

NBA／鵜鶘葛拉罕18.6公尺絕殺球 創近25年最遠紀錄

ＮＢＡ在昨天上演了兩場近廿五年來最拉鋸的賽事，包括鵜鶘隊後衛葛拉罕在與雷霆隊之戰投進了一記長達十八點六公尺遠的近廿五年最...

NBA／里夫斯致勝三分球 詹姆斯：為他感到驕傲

過去兩季憑藉拚命三郎般的打球態度贏得球迷喜愛的卡盧索（Alex Caruso），儘管本季已經離開洛城，顯然已經有新的人選繼承了他的角色。 未經選秀的里夫斯（Austin Reaves）在開季前擠

NBA／國王代理主帥檢測陽性 助教克里斯提暫代職務

根據消息，國王臨時主帥簡崔（Alvin Gentry）在新冠肺炎檢測中呈現陽性，將不會在今天對巫師的比賽中執教。 67歲的簡崔在接受採訪中透露，自己基本上沒有明顯症狀，只是喉嚨有些癢。根據聯盟規

NBA／巴恩斯第四節發飆 國王退巫師止3連敗

國王在今天比賽之前，包括總教練簡崔（Alvin Gentry）、巴格利（Marvin Bagley III）、戴維斯（Terence Davis）在內都因觸發健康安全協議被迫缺席，總教練改由助理教練克

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。