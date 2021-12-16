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NBA／等了好久 「浪花弟」湯普森終於發文祝賀柯瑞

聯合新聞網 / 綜合報導
等了許久，湯普森終於在社群IG上po文祝賀柯瑞。 歐新社
等了許久，湯普森終於在社群IG上po文祝賀柯瑞。 歐新社

柯瑞昨日投進5顆三分球，生涯累積2977顆改寫艾倫(Ray Allen)的2973顆紀錄登基三分球王，與他共患難的「浪花兄弟」好戰友湯普森（Klay Thompson）沉默多時後，終於在社群發文祝賀，展現深厚的兄弟情誼。

湯普森遭逢重大傷勢導致缺席近兩個賽季，昨日也因持續復健未隨隊客場，無法在球場上親眼見證黃金搭檔締造歷史新的一頁。不過柯瑞能達到此成就他也貢獻良多，送給咖哩小子129次助攻位居第四，前三位分別是格林的479次、伊古達拉的168次與杜蘭特的129次。值得一提的是湯普森也收到了柯瑞準備的勞力士手錶大禮。

身為一同拚搏的兄弟，湯普森難掩喜悅之情發文表示，「2947顆仍持續...恭喜我的兄弟成為史上最偉大三分球王。我很幸運能在球場上見證這項很多人都認為不可能達成的成就。這一切都源自於你隊球場的熱愛，你對比賽所展示的熱忱是無人可敵的。讓我們持續創造奇蹟，繼續將數字提升，凜冬將至。」

湯普森自2012-13球季起，連續7個賽季都投進200顆以上的三分球，更寫下單場14顆三分最佳紀錄，生涯1798顆三分則排在歷史第21位。近日湯普森復健狀況良好，距離復出的時間似乎越來越接近，有望在聖誕大戰前夕看到浪花兄弟合體。

湯普森 柯瑞 杜蘭特 艾倫

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