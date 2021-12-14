直言灰狼問題在唐斯 愛德華孺子可教也！

上季一次底線切入凌空扣翻日本NBA球星渡邊雄太，把渡邊當做永遠背景，灰狼2020年狀元前鋒愛德華是不是還讓你印象深刻，視覺記憶依然清析。很多球迷是愛德華這一扣才開始認識灰狼這名193公分，體能、爆發力驚人小前鋒，在NBA能做出這樣扣籃體能怪物很多，但能在比賽中真正扣翻身高203公分對手，甚至做出「羞辱式壓扣」動作，少之又少。

我並不是這一扣才真正關注愛德華，事實上我是今年開季灰狼先吞一波6連敗，再打出一波5連勝，接著又吞下一波5連敗才真正關注愛德華。

12月13日客場擊敗拓荒者中止5連敗前，灰狼連續輸給巫師、籃網、老鷹、爵士、騎士。被爵士136：104狠狠痛宰賽後，年僅20歲愛德華說出他心裡的話。

「我們需要唐斯打得像76人中鋒安比德，那樣自信、強勢、充滿力量，攻防兩端都充滿主宰力和帶動性，球隊非常需要唐斯展現他的實力」。愛德華輸球感言和感觸，直接拿灰狼一哥中鋒唐斯開刀。

灰狼日前吞下5連敗，一般灰狼球員可能會覺得這是家常便飯，但陣中後衛愛德華(右)卻直接講出他觀察到的問題。 美聯社

誰有看過NBA球員有這樣直白的批評和期許？

灰狼重建很多年，軟弱很多年，被取笑很多年。唐斯過去三年都是至少「24分、10籃板」中鋒，做為2015年選秀狀元，213公分唐斯天賦、球技、能力應該要有聯盟前10表現，他有非常出色投籃和手感，人高手長臂展驚人，還能持球、帶球、傳球。

事實上唐斯這些年早已被貼上「軟」的標籤，他的三分球愈投愈多，儘管愈投愈準，但場上效率、攻防作用和灰狼戰力，並沒有因為唐斯的出色投籃變得更加出色。唐斯今年場均24分、9.2籃板，投籃命中率5成，三分命中率4成2，怎麼看都是明星級中鋒，台柱級球星，值得灰狼投資+培養。

愛德華恃才傲物，充滿自信，甚至有點目前無人的張狂。但這個20歲年輕狀元卻能講出灰狼現在突破現況最關鍵因素：唐斯必須打得像安比德那樣，攻防兩端都充滿統治力和自信，用力量和防守去帶動球隊，幫助隊友，成就灰狼。

愛德華認為隊友唐斯(左)打得太軟，應該要學習76人中鋒安比德在禁區的主宰力。 美聯社

愛德華看得懂比賽，了解灰狼問題，深切理解球隊攻防兩端面臨困境。灰狼想要變成更好球隊，唐斯就必須要挺身而出，打出超級長人主宰力。灰狼需要圍繞唐斯建隊，提升防守強度，拉高進攻效率，同時在禁區打出統治級表現。過去這些年看來，唐斯確實太軟，也打得太像公務員，數據很漂亮，但對灰狼、隊友和攻防效率都沒有明顯提升。

愛德華進入生涯第二季，今年場均21.4分、5.8籃板，投籃命中率4成2，三分命中率3成4，勉強合格，也比菜鳥球季都有微幅進步。投籃穩定不足和出手選擇不佳，一直是愛德華球技最大罩門，他也在努力精進自己的三分球和跳投，改善持球能力，同時為隊友創造更多出手空間。

更特別的是他居然說出隊友、教練、總管不敢說出來的真相和現實。重視隊友，全力求勝，積極努力，精進自己，愛德華一直在努力成長，向偉大球星學習讓自己更出色。

愛德華雖然還算是「菜逼八」的二年級生，自己也還在學習階段，但他甘冒不韙點出教練、隊友都不敢講的問題，這樣的勇氣也讓人相當佩服。 美聯社

但他沒有忘記球隊之本在建立防守基石，塑造球隊文化，以中鋒為核心建隊，因為愛德華知道自己還需要時間學習、成長，現在灰狼最需要的就是唐斯展現一哥風範，打出老大帶隊球風，只要唐斯打出像安比德一般統治力，他不僅能成就隊友，灰狼也會成為西區最可怕球隊之一。

NBA這年頭能像愛德華這樣，能精準解讀比賽了解籃球的年輕球員已經不多。20歲的愛德華孺子可教，他的未來或許比唐斯更值得期待。