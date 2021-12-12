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NBA／76人搖擺人守死柯瑞 安比德：該拿年度最佳防守球員

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
76人隊賽布爾(22號)防守柯瑞。 路透
76人隊賽布爾(22號)防守柯瑞。 路透

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）改寫聯盟三分球進球紀錄倒數計時，但今天76人隊扮演攔路虎，除讓柯瑞外線14僅3中，且以102：93守護主場勝利，連勇士教頭柯爾（Steve Kerr）都稱讚看守柯瑞的76人搖擺人賽布爾（Matisse Thybulle）防守了得。

最近6戰柯瑞合計104投35中，外線72投27中，教頭柯爾指出，今天柯瑞命中率受影響多少和賽布爾有關，76人搖擺人的緊密防守讓柯瑞無法找到和過往相同的空間。

「我要肯定賽布爾，我認為他展現很棒的防守，他很罕見的將身高、運動能力和球商有很好結合，他對柯瑞的任務也做得很好，已經很久不見有球員如此表現。」柯爾說。

76人禁區大將安比德（Joel Embiid）也大讚隊友防守表現出色，他更稱賽布爾可能是聯盟最佳防守球員，「我相信他有機會拿到年度最佳防守球員。」

柯瑞今天20投僅6中，其中三分球14投錯失11球，但他表示自己打法並無不同，「我就是嘗試進球，我也了解對手不會想讓這些發生，他們會做對應的防守，所以我想最重要的是將這些拋諸腦後，就是打球，一如往常進球，打出尋常的比賽。」不過他也承認，今天錯失3到4球平常應該把握的出手，命中率過低是今天落敗的原因。

目前聯盟三分球紀錄保持人是艾倫（Ray Allen）的2973球，柯瑞目前累積2967球，只差7球就能改寫新猷，他說：「這獲得很多關注，這是項NBA史上紀錄，已經維持十幾年，所以我很感激這些關注，遲早也會發生，過程中必須試著繼續奪勝。」

柯瑞 76人 柯爾

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