NBA／柯瑞單場再飆6三分彈 柯爾：根本沒什麼

勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）今天雖無法在主場成為NBA史上三分球進球紀錄保持人，但單場仍飆進6枚三分彈，率隊以104：94擊敗拓荒者隊，和傳奇球星艾倫（Ray Allen）的2973球只剩9球差距就能追平，接續5場客場之旅隨時有機會改寫新猷。

柯瑞今天22分有18分來自外線，這已是他連4場進球至少單場都有5顆三分進球，不過想在主場超越艾倫紀錄仍沒成功。勇士教頭柯爾（Steve Kerr）提到，柯瑞單場要飆進16記三分球前所未有，「所以這只是個尋常的夜晚，他投進6球，一點都沒什麼。」話鋒一轉，球員時期拿過5枚冠軍戒的柯爾笑說，不覺得自己球員生涯曾經單場有如此多外線進球。

柯爾期待柯瑞在主場球迷前改寫紀錄，今天外線出手17次的柯瑞之前到是說過，不論主場或客場「超車」艾倫，都會是非常特別的體驗和時刻。

柯瑞光是上半場就出手12記三球，命中4球下助隊取得47：45領先，下半場追加兩球，加上波特（Otto Porter Jr.）板凳挹注15分，擊敗「雙槍」里拉德（Damian Lillard）和麥凱倫（C.J. McCollum）都缺陣的拓荒者。

柯爾賽前提到，拓荒者「雙槍」都不在場的感覺「很怪」，他說：「我不覺得我們曾碰到拓荒者是他們兩個都缺席，所以他們現在是陷入比較困難的處境。」