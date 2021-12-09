昔日麻煩人物蒙克 竟成緩解湖人問題的解藥

湖人開季前的戰雷打得震天價響，對比目前西區第六的戰績，確實仍是小雨幾滴。但失望之處仍有驚喜的雲霓，替補小將蒙克（Malik Monk）就打出了令人意外的表現。這位令黃蜂失望的樂透新秀，昔日曾因違反禁藥條款被無限期停賽，沒想到進入湖人之後卻逆勢打出成績，更讓球迷在場上多了一點不同的期待。

蒙克進入聯盟的前四年走得並不順遂，表現起伏不定。出身名校肯塔基大學，在2017年以第十一順位被選入黃蜂，沒人想到當時他簽下的新秀合約就是他生涯迄今的最高薪。

前兩年蒙克只能從板凳出發，第一年場均 6.7分，第二年小幅成長到8.9分。雖然表現未達期待，但黃蜂制服組仍是在第三年球季開打不久，就選擇執行蒙克第四年的新秀合約。蒙克也在這一季迎來一波個人小高潮，一切有漸入佳境的趨勢，甚至在二月底時獲得先發上場的機會，卻在此時傳出他違反禁藥條款，被聯盟無限期禁賽。

蒙克在黃蜂時穿上1號球衣，但只有緩慢的進步，還因服用禁藥而被聯盟禁賽。 歐新社資料照片

蒙克的運勢確實不好，生涯首度掙得先發，下一場比賽就被禁賽。那一年三月，聯盟還因為新冠疫情而停賽，後來七月底在泡泡園區復賽，戰績不佳的黃蜂被排除在22支復賽球隊之外。等於黃蜂在蒙克禁賽之後才打了八場比賽，該季就提前結束。

即使二月底被禁賽的蒙克在六月初就解除禁令，但他也沒球可打。蒙克所損失的並不只是那八場季賽的薪水，而是好不容易上升的個人勢頭又被硬生生中斷。到了合約年，蒙克的表現雖然再度提升，場均得分及三分球命中率都衝上生涯新高，但中間數度因傷缺賽，還曾經剛拿下單場32分，下一場就傷停，這也一再打斷了他的手感。

做為一個191公分，91公斤的得分後衛，蒙克在體型上不佔優勢，加上外線不夠穩定，所以多半是靠速度取勝。而黃蜂在他入隊之後，每一年都持續有出色的後場新秀加入，就算他在第四年打出了不錯的成績，但是一來他新秀合約已經走完，二來後場已經人滿為患，三來黃蜂需要清出薪資空間去補強禁區，這一再而三的狀況，最終導致黃蜂沒有給他合格的報價，讓他成為自由球員而離隊。

相比他的前隊友葛拉漢（Devonte’ Graham），兩人同為黃蜂出色的後場球員，結果球隊卻給了葛拉漢延長合約，這樣的選擇也很殘酷地點出一個事實：「蒙克，你不夠重要」。以這樣的方式離開母隊，蒙克的下一步變得非常重要。他在上一季確實證明了自己的身 手，但那只是一季限定，還無法扭轉他給各隊總管及球探的印象。若有球隊和蒙克簽約，其實多半都是在下注：賭他究竟是不是真貨，這一季是否仍能穩定地交出同質量的表現。

被湖人簽下，對蒙克來說是個生涯的新低點。蒙克的新秀合約是四年一千五百萬，上一季他拿的薪水是五百三十萬，結果他本季和湖人簽下的一年合約才不過是一百八十萬，比他菜鳥年的薪水還要低。光從收入的角度來看，才23歲的蒙克完全是被瞧扁了。

蒙克以超低薪加盟湖人，由於隊中滿滿的球星，他原本的角色只是處理垃圾時間的替補，沒有人對他有什麼奢侈的期待。 美聯社

後來蒙克看到葛拉漢透過先簽後換，在鵜鶘拿著破千萬的年薪打先發，而自己卻是得從頭出發，心裡恐怕更不是滋味。葛拉漢不只年紀比蒙克大，當年選秀順位也比他後面，在黃蜂時期的薪水更是差他一大截。葛拉漢上季在黃蜂的薪水，差不多就是今年蒙克在湖人的年薪。

從蒙克的角度來說，他選擇了湖人，確實是一步好棋。被迫進入自由球員市場的蒙克，必須化被動為主動。根據他自己的說法，選擇加入湖人是因為那裡的環境可以讓他成長，能夠身處在這樣的球隊和老經驗的球星身邊，對他來說是最重要的加盟誘因。

話雖如此，這也是一步險棋，因為媒體鎂光燈的焦點在洛城，打得不好就是天下皆知。以蒙克的身材和身手，要在這麼多人之中出頭已經很不容易，即使他打得中規中矩，也很容易被其他人的光芒給掩蓋。若是打不出比上季更好的表現，就坐實了他「起伏不定」的評價，要想再有其他機會就難了。

在一大票天王巨星和資深老將卡位之下，蒙克本來並沒有被受到重用。他替補出賽的時間也是有一搭沒一搭，根本沒辦法藉由實戰自我調整。沒想到，在他被拉去打了兩場先發之後，似乎在蒙克心裡點燃了一股新勢頭。即使之後他再也沒有先發的機會，但他出賽的時間明顯上升，而他也不斷交出令人驚喜的表現。

蒙克(左)把握住隊友受傷的機會，在稍縱即逝的上場時間中屢屢打出佳作，終於獲得了總教練佛蓋爾的重用。 美聯社

現在，蒙克成了湖人的主力替補。除了37歲的老將安東尼（Carmelo Anthony）之外，蒙克是唯一全勤出賽的替補球員，而他從板凳出發拿下的場均得分也僅次於甜瓜。蒙克釋放出自己應有的戰力，即使還沒有辦法把湖人分散的戰力串成一線，也很難一舉改變目前球隊低迷的氣氛，但至少可以緩解一下這些令人頭痛的問題。而他接下來的表現，也可能帶來更多的驚奇。