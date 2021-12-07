NBA／不特別想外線紀錄 柯瑞：享受每一刻

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天碰魔術隊再展現身射功夫，連同第一節壓哨的大號外線在內，全場三分球13投7中轟下31分，率隊寫下126：95大勝，且和艾倫（Ray Allen）的史上最多外線進球紀錄只差15球。

破紀錄倒數計時，柯瑞笑說：「是的，我知道現在狀況。我總是專注在比賽上，但當然我也知道和紀錄很接近了。」他強調，會盡量不讓「破紀錄」去影響自己節奏，還是一如往常去享受比賽和過程，「因為當我（離紀錄）愈來愈近，對我的意義重大，當事情發生時我當然會發表感想。」

聯盟最多三分球進球紀錄目前仍是艾倫保持的2973球，柯瑞今天進帳7球後已達2958球，和紀錄僅剩15球差距；除了外線紀錄和艾倫相關，兩位史上著名射手還有另外連結，柯瑞父親老柯瑞（Dell Curry）曾和艾倫在公鹿隊當隊友。

勇士明天休兵一天，台灣時間9日在主場迎接拓荒者隊後就要展開連5場的客場之旅。勇士教頭柯爾（Steve Kerr）今天受訪被詢問，柯瑞是否可能在主場改寫三分球進球紀錄，他回應說：「他可是柯瑞，所以什麼事都有可能。」