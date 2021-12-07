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NBA／隊友讚史上最佳射手 柯瑞破三分球紀錄倒數計時

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
柯瑞此戰投進7記三分後，距離艾倫保持的史上最多外線進球紀錄只差15球，破紀錄倒數計時。 美聯社
柯瑞此戰投進7記三分後，距離艾倫保持的史上最多外線進球紀錄只差15球，破紀錄倒數計時。 美聯社

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）前一戰碰馬刺隊外線17投僅5中，今天對魔術隊馬上手感回溫，連同第一節的中場壓哨「logo shot」在內，三分球13投7中轟下31分，率隊以126：95大勝，且和艾倫（Ray Allen）的史上最多外線進球紀錄只差15球，破紀錄倒數計時。

柯瑞目前例行賽的三分球生涯累積進球數2958球，聯盟紀錄保持人艾倫則是2973球，是否可能接續5場客場之旅前改寫紀錄？勇士教頭柯爾（Steve Kerr）笑說，當然有可能。

勇士9日在主場迎戰拓荒者隊後就要展開客場之旅，柯瑞想在大通银行中心（Chase Center）改寫外線紀錄難度很高，不過柯爾倒是抱持開放態度，「他可是柯瑞，所以什麼事都有可能，他已經連兩場投進半場長射了。」

前一戰對馬刺也有壓哨「logo shot」的柯瑞，今天再有7記外線進帳；柯瑞勇士隊友威金斯（Andrew Wiggins）今天也有生涯新高8記三分彈表現，單節拿17分的第三節更有連中3元表現，聯手轟垮魔術。

板凳出發為勇士貢獻10分的畢耶利察（Nemanja Bjelica），賽前會和柯瑞一起熱身，他透露眼神常會忍不住鎖定柯瑞，他讚說：「他（柯瑞）是史上最佳射手，我很開心能親眼見證，他太不可思議了。」

柯瑞 勇士 柯爾

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