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NBA／威廉森現身嚴重「發福」 網友：為他的膝蓋默哀
休賽季時受傷至今仍無法歸隊的威廉森（Zion Williamson）今天隨隊至休士頓觀戰，場邊攝影機也捕捉到搭身穿紅色運動裝的「臃腫」身影，畫面一出許多網友崩潰：「希望這只是攝影機角度的問題」、「總覺得每次看到他尺寸都大了一號」。
現年21歲的威廉森是2019年的選秀狀元，他擁有壯碩的體格，但自進入職業以來傷病不斷，外界猜測這或許和他「過重」有關。之前就有美媒披露威廉森的體重已達144公斤，比官方體重129公斤足足多了15公斤。
今年8月初自主訓練時，威廉森右腳骨折，原本球團樂觀看待傷勢，認為他能趕上NBA開季，但回歸日期一拖再拖，如今更被發現他不僅沒有減重，反倒在受傷期間「發福」，令人擔憂如此體型會加劇他膝蓋、腳踝所承受的壓力，受傷風險不減反增。
威廉森生涯至今場均能攻下25.7分、7籃板、3.2助攻，表現相當優異，不過鵜鶘目前戰績7勝19敗在西區倒數第一，未來他的復出能否挽救鵜鶘的頹勢令人拭目以待。
Zion at tonight’s game— NBA Central (@TheNBACentral) December 6, 2021
(h/t @s_helwick) pic.twitter.com/21lgxi5Csc
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